Fallout 4 next-gen gratis e altri due giochi da oggi su Game Pass

Da oggi, 25 aprile, sono oggi disponibili tre nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Già pochi giorni fa abbiamo avuto 3 grandi classici pubblicati a sorpresa da Electronic Arts, ma quanto pare la lista di titoli in arrivo si è allungata.

I fan iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) possono dunque prepararsi alle novità in arrivo oggi.

Di seguito, quindi, i giochi disponibili dalla giornata odierna, 25 aprile 2024:

Another Crab's Treasure (Console, PC, Cloud)

Fallout 4 Next-Gen Update (Console, PC)

Star Wars Jedi: Survivor (EA Play - Console, PC)

La nuova edizione di Fallout 4 è sicuramente l'aggiunta più gradita, visto che da ora potete godervi il classico Bethesda in una versione "next-gen".



La descrizione di Another Crab's Treasure, invece, recita: «In un colorato regno sottomarino sull'orlo del collasso, un paguro intraprende una caccia al tesoro per recuperare la propria conchiglia. Il secondo gioco di AGGRO CRAB».

Infine, Star Wars Jedi: Survivor: «La storia di Cal Kestis continua in STAR WARS Jedi: Survivor, una nuova epica avventura che spingerà Cal a combattere al suo limite per proteggere la galassia dall'oscurità.»

Per poter poter scaricare i giochi senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina dei titoli per poterli scaricare gratis.

Nel mentre, attendiamo ora anche i primi giochi previsti sul catalogo di Microsoft nel corso del mese di maggio 2024, il cui annuncio dovrebbe ormai essere imminente.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non è tutto: aprile è stato purtroppo anche il mese dei saluti, con ben 6 giochi che hanno lasciato il servizio.

Per finire, l'amato Spyro Reignited Trilogy è apparso a sorpresa su Microsoft Store per PC: sarà la trilogia il nuovo gioco gratis su Game Pass di Activision Blizzard?