Xbox Game Pass, forse svelato un gioco gratis di marzo (è un big)

In attesa di scoprire quali sono i giochi gratis previsti per gennaio 2023 su Xbox Game Pass, potrebbe essere stato reso noto il primo titolo che il servizio in abbonamento di casa Microsoft riceverà a marzo.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricchissimo di giochi gratuiti per gli utenti.

Del resto, solo tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, un anno che promette già grandi cose.

Ora, mentre è pressoché certo che ben 5 omaggi gratuiti lasceranno il servizio dal 15 gennaio 2023, sembra proprio che un big Bethesda arriverà su Game Pass: stiamo parlando di Ghostwire Tokyo.

Come riportato anche da Twisted Voxel, Ghostwire Tokyo sarebbe pronto per il lancio a marzo 2023 su Xbox Game Pass, accompagnato da una serie di contenuti inediti.

Secondo un utente di Reddit, che sembra essere in possesso dei piani di Zenimax Media trapelati per l’anno appena iniziato, Ghostwire Tokyo uscirà su Xbox a marzo, al Day One per la console Microsoft.

Il post menziona anche che il titolo uscirà con contenuti inediti sulle piattaforme Xbox al momento del lancio. La tempistica dell’uscita è in linea con la fine del periodo di esclusiva temporale su PlayStation, che dovrebbe terminare il 25 marzo prossimo.

Ghostwire Tokyo dovrebbe quindi essere lanciato lo stesso giorno, con nuovi contenuti per attirare coloro che hanno già giocato il gioco su PS5. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno le conferme ufficiali del caso.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che è già stato annunciato un titolo davvero interessante per il mese appena iniziato: dal 20 gennaio sarà disponibile gratis un grande titolo Capcom.ù

Ma non solo: vediamo tutti i giochi che sappiamo già essere in arrivo su Xbox Game Pass (e PC Game Pass) per il 2023, che si preannuncia fitto.