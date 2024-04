Xbox Game Pass: i migliori giochi di aprile 2024

Xbox Game Pass si è ormai dimostrato da tempo un vero e proprio punto di forza delle console di casa Microsoft, con aggiornamenti mensili del catalogo che propongono tantissimi giochi gratis da recuperare.

Un'offerta così ampia da aver reso spesso molto difficile tenere il conto di tutti i prodotti disponibili, con il serio rischio che gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon o su Instant Gaming) si facciano scappare titoli imperdibili.

Advertisement

Da questo mese abbiamo dunque deciso di venirvi incontro, selezionando per voi in una rubrica quelli che riteniamo essere i migliori nuovi giochi aggiunti ogni mese su Xbox Game Pass.

La nostra selezione cercherà di essere il più variegata possibile, tenendo conto dei gusti di ciascun giocatore e, dove possibile, proponendo anche delle piccole sorprese.

5 giochi da scaricare su Xbox Game Pass | Aprile 2024

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Genere : action adventure

: action adventure Disponibile su: console, PC, cloud

Iniziamo il nostro elenco con quello che è con buona probabilità il vero gioco di punta di aprile 2024 su Xbox Game Pass: dopo averlo lanciato erroneamente nella sua edizione standard, il servizio in abbonamento ha fatto ammenda e fatto arrivato senza alcun costo aggiuntivo l'edizione completa dell'ultimo capitolo della trilogia prequel di Lara Croft.

Shadow of the Tomb Raider chiude nel migliore dei modi le origini di Lara Croft, prima che diventasse l'intrepida avventuriera che tutti abbiamo imparato ad amare dagli anni '90 in poi, con un'avventura dinamica ad alto tasso di epicità.

La Definitive Edition vi permette di accedere anche alle sette tombe sfida dei DLC e a tutti i contenuti scaricabili rilasciati nel corso del tempo, godendovi così la vera esperienza completa.

E se aveste ulteriori dubbi sull'effettiva qualità della produzione di Eidos Montreal, ci limitiamo a sottolineare che sulle nostre pagine ha preso un meritatissimo 9/10. Insomma, l'arrivo su Game Pass è un'ottima occasione per seguire Lara in questo viaggio in Sud America.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Disponibile su: console, PC, cloud

Un'altra produzione da tenere d'occhio, soprattutto perché sarà disponibile direttamente fin dal day-one, è sicuramente Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, nuovo action RPG che si propone come successore spirituale di Suikoden.

Creato da molti dei veterani che contribuirono alla saga di successo di Konami, questo gioco di ruolo ha un sapore molto anni '90, con tutti i pregi e difetti dei capostipiti del genere.

Proprio per questo motivo, potrebbe non attirare chi cerca un comparto tecnico più all'avanguardia, ma vale sicuramente la pena di tenerlo d'occhio per chi è alla ricerca di un prodotto che possa rievocare l'esperienza ludica di una volta.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sarà disponibile dal 23 aprile, giorno di lancio: nell'attesa, abbiamo già potuto provarlo in anteprima per ben cinque ore.

LEGO 2K Drive

Genere : racing

: racing Disponibile su: console, cloud

Il mese di aprile ha riservato tante sorprese interessanti per gli amanti di giochi sportivi, ma per la nostra selezione abbiamo deciso di puntare su un prodotto decisamente più originale, pensato per i fan dei leggendari mattoncini danesi.

LEGO 2K Drive è di fatto la risposta di Visual Concepts a produzioni come Forza Horizon, dal momento che propone un open world liberamente esplorabile con le nostre auto a mattoncini, che potremo costruire e personalizzare come vorremo.

Il mondo di gioco sarà a tutti gli effetti un hub interattivo: non solo potremo divertirci in spettacolari acrobazie insieme ai nostri amici, ma anche scegliere quali missioni intraprendere per proseguire la storia di gioco.

Ovviamente, trattandosi di un gioco LEGO, non si tratta di un'esperienza pensata per i puristi del genere: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione.

Have a Nice Death

Genere : roguelike

: roguelike Disponibile su: console, PC, cloud

I roguelike e i roguelite hanno avuto un vero e proprio boom di popolarità nel corso degli ultimi anni: se anche voi siete amanti di questo genere, non potevamo non segnalarvi una delle produzioni indipendenti che ci ha sorpreso maggiormente nello scorso anno.

Have a Nice Death ci metterà nei panni della Morte in preda a una crisi di nervi, intenta a rimettere in riga le sue Sofferenze fin troppo pigre: uno stile grafico 2D di personalità, unito a un gameplay ben realizzato e a un giusto pizzico di black humor fanno di questo roguelite una delle migliori sorprese di aprile 2024 su Xbox Game Pass.

Quella che è stata una delle nostre più gradevoli sorprese dello scorso anno, come avevamo avuto modo di raccontarvi nella recensione dedicata, sarà disponibile per il download gratuito per tutti gli abbonati dal 30 aprile.

Manor Lords

Genere : strategico

: strategico Disponibile su: PC

Chiudiamo questa nostra selezione con uno dei titoli più attesi dai giocatori su PC, in arrivo anche su Game Pass fin dal day-one in versione Game Preview — ovvero in Accesso Anticipato.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Manor Lords è infatti il titolo in cima alla wishlist degli utenti su Steam: si tratta di un ambizioso gioco di strategia medievale con battaglie tattiche su larga scala, ispirato alla Franconia del tardo quattordicesimo secolo.

Nata dalla passione di un singolo sviluppatore, questa produzione vuole proporre non solo grandi battaglie medievali, ma anche una realistica costruzione di città e delle rispettive simulazioni economiche e sociali.

Sarà disponibile esclusivamente su PC Game Pass dal 26 aprile 2024, giorno in cui inizierà la fase in Early Access del titolo. Al momento, non è stata purtroppo ancora annunciata una versione console.

La perla nascosta di Aprile 2024

Su Xbox Game Pass è spesso possibile trovare giochi indie molto interessanti e diversi dallo "standard" a cui sono abituati i giocatori moderni: per questo motivo, oltre alla nostra selezione dei titoli imperdibili, abbiamo deciso di offrire uno spazio anche per quella che riteniamo essere la sorpresa del mese.

Un'occasione per scoprire un gioco magari non adatto a tutti, ma che propone un'idea originale e così ben realizzata da poter attirare l'interesse dei giocatori in cerca di esperienze uniche.

Botany Manor

Genere : simulazione, cozy

: simulazione, cozy Disponibile su: console, PC, cloud

Per il mese di aprile 2024 abbiamo deciso di offrire questo speciale riconoscimento a Botany Manor, un rilassante puzzle game in prima persona che vi porterà in una dimora signorile dell'Inghilterra del XIX Secolo.

Nei panni di una botanica in pensione, dovrete scoprire numerosi giardini e piante rarissime da coltivare: un'avventura pensata non per chi vuole andare di fretta al prossimo obiettivo, ma per chi non ha paura di fermarsi un attimo, godersi i deliziosi panorami interattivi e pensare fuori dagli schemi per risolvere gli enigmi proposti.

Botany Manor è stato lanciato su Xbox Game Pass lo scorso 9 aprile 2024, ovvero il giorno stesso dell'uscita: un motivo in più per dare al titolo pubblicato da Whitethorn Games una possibilità, godendosi qualcosa di diverso dal solito.