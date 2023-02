Xbox Game Pass, ecco i giochi gratis di febbraio 2023

Xbox ha annunciato i primi giochi gratis che arriveranno a breve sul catalogo Xbox Game Pass, per un mese di febbraio che promette di essere davvero interessante.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricchissimo di giochi gratuiti per gli utenti.

Del resto, solo tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, un anno che promette già grandi cose.

Ora, come riportato anche su ResetEra, sono stati resi noti i primi sei titoli che invaderanno il catalogo durante il mese attualmente in corso.

Poco sotto, trovate quindi la lista completa dei giochi in arrivo sul catalogo in abbonamento nel corso del mese, con tanto di data ufficiale di rilascio.

Giochi Xbox Game Pass febbraio 2023

Madden NFL 23 (Console and PC) EA Play – 9 febbraio

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console, and PC) – 9 febbraio

Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Console, and PC) – 14 febbraio

Cities: Skylines – Remastered (Cloud and Xbox Series X|S) – 15 febbraio

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Console, and PC) – 16 febbraio

Atomic Heart (Cloud, Console, and PC) – 21 febbraio

Come potete osservare dalla lista, si tratta di 6 giochi di un certo calibro, tra cui spiccano sicuramente Cities: Skylines – Remastered e Shadow Warrior 3: Definitive Edition, sebbene a conti fatti anche gli altri siano assolutamente godibili.

Restando in tema, un altro big sarebbe ormai pronto per il lancio a marzo 2023 su Xbox Game Pass, accompagnato da una serie di contenuti inediti.

Ma non solo: Electronic Arts ha da poco annunciato un nuovo big sportivo in arrivo gratuitamente sulla sua piattaforma EA Play e, di conseguenza, anche su Xbox Game Pass Ultimate.

Infine, nelle scorse ore è stato reso disponibile un ulteriore gioco gratis su Xbox Game Pass: si tratta di un’edizione «GOTY» molto attesa, precedentemente prevista per il lancio gratuito a dicembre.