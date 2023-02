Xbox Game Pass, un nuovo gioco gratis sarebbe in arrivo (è un grande RPG)

Xbox ha da poco annunciato i primi giochi gratis che arriveranno a breve sul catalogo Xbox Game Pass, sebbene a quanto pare le sorprese potrebbero non essere finite qui.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo già di base davvero enorme di giochi gratuiti ad appannaggio degli utenti iscritti al servizio.

Del resto, i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023 hanno messo alla luce un anno che promette già grandi cose, nonostante ci sarebbe ancora qualche novità in arrivo.

Difatti, come riportato anche su ResetEra, secondo una nuova indiscrezione di un leaker piuttosto noto, Xbox Game Pass riceverà presto un nuovo RPG targato Atlus.

Atlus ha portato Persona sul servizio di abbonamento solo di recente, sebbene a quanto pare anche Soul Hackers 2 si aggiungerà presto al catalogo Game Pass.

Secondo il leaker noto come eXtas1s, il gioco di ruolo in questione è infatti in arrivo su Xbox Game Pass, sebbene non ci è ancora dato sapere quando.

Sviluppato da Atlus e pubblicato da SEGA, Soul Hackers 2 ha debuttato nel 2022, più precisamente il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto negli Stati Uniti, su PC e su entrambe le generazioni di console PlayStation e Xbox.

Per chi non lo sapesse, si tratta del sequel di Devil Summoner del 1997, quinto capitolo della serie a sua volta appartenente alla saga di Megami Tensei.

Vi terremo aggiornati nel caso vi fossero conferme ufficiali sull’inclusione del gioco nel catalogo Game Pass (nel mentre, recuperate la nostra recensione di Soul Hackers 2).

Restando in tema, di recente sono stati resi noti i primi sei titoli che invaderanno il catalogo durante il mese di febbraio attualmente in corso.

Ma non solo: un altro big sarebbe ormai pronto per il lancio a marzo 2023 su Xbox Game Pass, accompagnato da una serie di contenuti inediti.