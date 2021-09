Xbox Game Pass, regalo a sorpresa: gratis da oggi un recente action RPG

Durante la presentazione di Xbox dedicata al Tokyo Games Show, Microsoft ha appena annunciato un colpo a sorpresa che renderà felici tutti coloro sono in possesso di un abbonamento a Game Pass.

La casa di Xbox ha infatti svelato che Scarlet Nexus sarà disponibile gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass a partire da oggi 30 settembre.

Le voci sull’ingresso del recente RPG di Bandai Namco nel catalogo in abbonamento si rincorrevano da prima del lancio, al punto che in molti erano convinti che sarebbe stato disponibile fin dal day one.

L’annuncio farà sicuramente piacere a tutti coloro sono in possesso di un abbonamento al servizio, dato che da oggi sarà disponibile gratis anche Marvel’s Avengers.

La presentazione di Xbox è stata dedicata interamente per i giocatori giapponesi, ai quali è stato confermato che il nuovo progetto di Bandai Namco sarà disponibile già a partire da oggi (via Video Games Chronicle).

A dare la notizia è stata Sarah Bond, vice presidente corporate Xbox che ha confermato come Scarlet Nexus oggi sarà aggiunto a sorpresa sul catalogo di Game Pass.

La mossa certamente contribuirà ad attirare gli appassionati giapponesi verso il servizio, dato che si tratta di un interessante progetto multimediale di cui è stato reso disponibile anche un anime.

L’annuncio è servito anche per svelare che «presto» arriveranno anche nuovi DLC dedicati, per i quali non è stata però resa ancora disponibile una data ufficiale.

Ad ogni modo, dobbiamo sottolineare che la notizia è stata data soltanto pochi minuti fa ed al momento è stata riservata per il mercato giapponese: probabilmente sarà dunque necessario aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere l’ufficialità che il titolo arrivi anche per il nostro territorio.

Rimaniamo dunque in attesa di un annuncio ufficiale anche per quanto riguarda il mercato italiano: con l’aggiunta nel territorio giapponese, sembra infatti molto probabile che presto il titolo sarà reso disponibile anche per il resto del mondo.

L’augurio dei fan è che non si verifichi una situazione simile al taglio di prezzo di Live Gold e Game Pass, reso disponibile solo in alcuni paesi.

In attesa dell’ufficialità sul nostro territorio, da oggi sono disponibili i nuovi giochi gratis Xbox del fine settimana: tra questi c’è anche un capitolo di un’acclamata serie RPG.

Inoltre, da domani saranno disponibili i nuovi giochi gratis di Games With Gold: tra i titoli in offerta il prossimo mese è disponibile anche uno dei capitoli di Resident Evil più amati.