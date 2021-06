Xbox Game Pass, un imminente action RPG arriva al day one?

Secondo quanto affermato dal sempre informato Jeff Grubb, un action RPG molto atteso sarebbe prossimo all’arrivo su Xbox Game Pass al day one.

Si tratta di Scarlet Nexus, nuovo titolo di Bandai Namco pronto a fare il suo debutto il 25 giugno, tra meno di due settimane. Se confermata, si tratterebbe di una notizia decisamente rilevante per tutti gli abbonati al servizio.

Il fatto che Microsoft stia puntando molto su Xbox Game Pass è sotto gli occhi di tutta la community, e il catalogo in perenne espansione ne è la prova. Di recente è stato confermato che un nuovo gioco EA andrà ad arricchire la proposta nei prossimi giorni.

Tra molte new entry, è inevitabile aspettarsi anche qualche addio. Un’esclusiva Xbox sembra infatti avviata verso la rinuncia al suo status in favore di un’uscita su PS5, per la gioia di tutti i fan della saga di Silent Hill.

La notizia riguardante Scarlet Nexus è arrivata nel corso dell’Xbox Era Podcast, durante il quale Jeff Grubb ha risposto alle domande degli utenti, consapevoli della sua profonda conoscenza del mercato videoludico e della sua affidabilità.

Dopo circa un’ora dall’inizio del podcast, un fan ha chiesto se «Scarlet Nexus arriverà su Game Pass», e la risposta di Grubb non si è fatta attendere.

«Credo proprio che il gioco arriverà sul servizio al day one, questo è quello che ho sentito» ha confermato il giornalista con una certa sicurezza (via ResetEra).

La notizia ha raccolto una serie di commenti positivi, e alcuni utenti sono pronti a scommettere che «arriverà su Xbox Game Pass, ma non su PC»

Altri fan non hanno accolto la notizia con grande stupore, trattandosi di una new entry che si aspettavano già da tempo. «Considerando quanto Microsoft ha pubblicizzato il gioco, non si tratta di una grande sorpresa», si legge tra i commenti.

Ma non tutti hanno reagito positivamente. L’utente Raigor ha sottolineato che, a suo parere, il gioco è «solo un prodotto di serie B di Bandai Namco», mostrando la sua indifferenza alla notizia.

Di Scarlet Nexus vi avevamo parlato qualche settimana fa in occasione di una video prova, nel corso della quale il nostro Paolo Sirio ha sottolineato che si tratta di un prodotto «squisitamente sopra le righe».

Il nuovo action RPG non fa per voi? Potete rifarvi con Maneater, disponibile a partire dalla scorsa settimana sul catalogo di Xbox Game Pass. Mettervi nei panni di uno squalo riuscirà senza ombra di dubbio a divertirvi.

Se Xbox è la vostra piattaforma di riferimento, non perdetevi l’occasione di tenervi aggiornati su tutte le new entry pronte a fare il loro debutto sulle console di Microsoft dal 7 all’11 giugno.