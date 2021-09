Xbox regala nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un acclamato RPG

Xbox ha appena svelato i nuovi giochi gratis in regalo per il fine settimana, rinnovando ancora una volta l’iniziativa Eventi di giornate di gioco gratuito per i suoi utenti.

Si tratta di una promozione riservata esclusivamente agli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, che consentirà agli abbonati di usufruire di alcuni titoli selezionati senza costi aggiuntivi per tutto il weekend.

In aggiunta alle nuove promozioni, vi ricordiamo che a partire da oggi potrete giocare gratis anche a Marvel’s Avengers grazie a Xbox Game Pass.

Inoltre, a partire da domani sarà possibile riscattare i nuovi giochi gratis Games With Gold: tra i titoli di ottobre c’è anche uno dei Resident Evil più amati.

I nuovi titoli che fanno parte dell’iniziativa Free Play Days su Xbox sono Pathfinder Kingmaker Definitive Edition, Nascar Heat 5 e Overcooked All You Can Eat.

La Definitive Edition di Pathfinder Kingmaker è la versione completa del titolo ispirato all’acclamata serie RPG in stile D&D, interamente usufruibile in single player.

In questo gioco di ruolo con 6 DLC inclusi, gli utenti dovranno esplorare e conquistare con la loro squadra le Stolen Lands di Golarion, esplorando un mondo ricco di storia ed affrontando battaglie in tempo reale o a turni.

Nascar Heat 5 è invece il videogioco ufficiale della famosa competizione automobilistica, grazie alla quale potremo partecipare con tutti i team e i principali campionati ufficiali per diventare i migliori piloti al mondo.

Infine, Overcooked All You Can Eat è l’edizione definitiva della famosa serie di party game che include entrambi i capitoli con contenuti aggiuntivi: con questo titolo potrete divertirvi con i nostri amici e scoprire chi è il migliore chef al mondo.

Tutti i nuovi giochi Xbox gratis per il fine settimana sono già disponibili per il download: per scaricarli sulla vostra console non dovrete fare altro che accedere ai seguenti link con il vostro account, assicurandovi di avere un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Xbox ha inoltre deciso di tagliare il prezzo di Game Pass e Live Gold, ma la promozione è valida soltanto in alcuni paesi del mondo.

Nel catalogo del servizio in abbonamento sta inoltre per arrivare gratis un titolo che farà la gioia dei fan dei giochi in stile anni ’80.

Un’esclusiva Xbox attesa dagli appassionati horror e che sarà disponibile al day one su Game Pass sarebbe inoltre stata rinviata al 2022: l’annuncio sarebbe emerso da un comunicato ufficiale.