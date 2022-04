Xbox Game Pass gratis tre nuovi giochi per Pasqua: c’è un capolavoro

Xbox Game Pass vi dà la possibilità di giocare a tantissimi titoli ad un prezzo irrisorio, ma spesso sono anche gratis per un periodo.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui vi potete iscrivere anche tramite Amazon, è ormai il punto di riferimento per questo tipo di servizi digitali.

Ogni mese arrivano dei nuovi giochi all’interno del catalogo, e quelli di questo mese contengono anche dei tripla A e giochi molto attesi.

Ma non solo, perché spesso Xbox Game Pass offre dei giochi gratis per un periodo limitato, che sia un mese o un weekend, da scaricare e giocare.

E mentre il mese di aprile offre titoli per tutti i gusti, Xbox vi regala altri tre giochi da provare per le festività di Pasqua, nel caso non sappiate come passare il tempo.

Come riporta VG247, si tratta di tre titoli che, in un modo o nell’altro, vi terranno impegnati per moltissime ore per vari motivi.

E li potrete giocare a partire da oggi fino al 18 aprile, giusto in tempo per accompagnarvi dureante le giornate pasquali, a suon di colombe e videogiochi.

I titoli Xbox Game Pass che saranno disponibili gratis sono infatti The Elder Scrolls Online, Control e Hunting Simulator 2. Titoli davvero interessanti, in particolare l’opera di Remedy che la fa sicuramente da padrona in questa piccola selezione.

In più, The Elder Scrolls Online sarà disponibile per un periodo esteso, ovvero fino al 26 aprile. D’altronde, visto il quantitativo di cose che c’è da fare nell’MMO, è gentile da parte loro permettervi di giocare ancora di più.

Infine, come accade per ogni selezione gratis per il weekend, potrete acquistare i giochi alla fine del termine di prova ad un prezzo scontato.

Nel frattempo, un’esclusiva PS5 sta arrivando su Xbox Game Pass e Nintendo Switch, una vera sorpresa che non ci aspettavamo.

Ma, come spesso accade, anche altri giochi se ne vanno dal catalogo del servizio in abbonamento: ecco quali vi dovrete sbrigare a completare.

Se cercate, invece, i giochi migliori del catalogo, ecco la nostra selezione.