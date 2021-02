I migliori giochi su Xbox Game Pass | Febbraio 2021

Xbox Game Pass è stato sicuramente rivoluzionario per il mercato videoludico. L’incredibile servizio offerto da Microsoft garantisce infatti l’accesso ad un immenso catalogo di giochi, sia esclusivi per il catalogo Xbox che prodotti da terze parti. Un elenco di videogiochi che lascia all’utente finale l’imbarazzo della scelta, e che può addirittura portare a confondersi, alla ricerca di quelli che sono i migliori titoli presenti sul servizio.

In effetti, i giochi presenti nel servizio sono talmente tanti da rendere difficile capire quali titoli andrebbero scaricati come priorità assoluta. In questo articolo, che andremo aggiornando costantemente, abbiamo voluto illustrarvi quelli che riteniamo essere i migliori giochi su Xbox Game Pass, offrendovi un’ampia varietà di generi e di franchise. Riteniamo quindi che i seguenti titoli vadano provati il prima possibile: vale la pena di abbonarsi al servizio anche solo per giocare solo questi.

I migliori giochi su Xbox Game Pass

Forza Horizon 4

Il nuovo metro di paragone dei racing game open world

Il gioco di corsa realizzato dai Playground games non è solo uno dei migliori giochi su Xbox Game Pass, ma è anche una delle migliori esclusive disponibili per la console di Microsoft. Forza Horizon 4 è un gioco in grado di offrire tantissime ore di divertimento ed in grado di offrire costantemente modi diversi di giocare, grazie alle stagioni dinamiche che sono in grado di modificare il modo in cui i vostri veicoli rispondono al tracciato. Una quantità di contenuti semplicemente impressionante, per un titolo racing game che deve essere provato senza alcuna esitazione.

The Witcher 3: Wild Hunt

Il gioco di ruolo open world titanico

Il capolavoro dei CD Projekt non ha certo bisogno di presentazioni. The Witcher 3: Wild Hunt è la conclusione dell’epica trilogia ispirata dai romanzi di Andrzej Sapkowski: un gioco di ruolo open world letteralmente titanico, con una qualità narrativa che vi conquisterà e vi farà appassionare. Si tratta di uno dei titoli più maturi presenti sul catalogo e sicuramente uno dei titoli che ha definito la precedente generazione. Chiunque sia in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass dovrebbe procedere a scaricarlo immediatamente, se non l’ha ancora giocato naturalmente.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Un pilastro dei giochi di ruolo occidentali

Se a distanza di quasi 10 anni dall’uscita originale tutto il mondo continua a ricordare ed apprezzare il quinto capitolo della saga di Elder Scrolls, è perché si tratta di un’esperienza spettacolare ed appagante. Skyrim è sicuramente il pilastro dei giochi di ruolo occidentali, che sarà molto difficile riuscire ad abbattere: si possono infatti potenzialmente accumulare centinaia di ore di gameplay grazie alle tante storie e scelte presenti nel gioco. Un mondo semplicemente magnifico ed epico, che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass sono in grado di esplorare senza alcun costo aggiuntivo.

Gears 5

Il capitolo più audace della serie

Col quinto capitolo della storica serie sparatutto in terza persona, The Coalition ha voluto realizzare un capitolo estremamente coraggioso, ma allo stesso tempo familiare per i vecchi fan. Gears 5 è la naturale evoluzione del franchise: non solo presenta una campagna mastodontica che getta anche le basi per futuri capitoli della serie, ma presenta anche tante ricche modalità con cui divertirsi in multiplayer. Notevole anche il comparto grafico: semplicemente spettacolare ed in grado di non sfigurare nemmeno sulle macchine next-gen. Grazie a Xbox Game Pass potrete scaricare non solo il quinto capitolo di Gears, ma anche gli altri giochi della serie.

Halo: The Master Chief Collection

La saga di Halo in un’unica collezione

Quando si pensa a Xbox, uno dei primi franchise a cui gli utenti pensano è sicuramente lo sparatutto futuristico Halo. Grazie a Game Pass, gli abbonati hanno la possibilità di godersi pienamente l’intera saga, grazie soprattutto alla Master Chief Collection. La raccolta infatti include i 6 principali capitoli della serie, da Halo Reach fino ad arrivare a Halo 4. Una quantità di contenuti davvero eccezionale ed un restauro grafico e sonoro che permette ai titoli di difendersi ancora molto bene anche sull’attuale generazione di console. Non ci sono semplicemente scuse per non provarla.

Mass Effect 2

Il ritorno del Comandante Shepard

In attesa della Legendary Edition, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono già rivivere l’intera trilogia del Comandante Shepard. Dei tre titoli, riteniamo che Mass Effect 2 sia il gioco più completo: potrete esplorare un universo incredibile ed allearvi con tantissimi personaggi carismatici. Anche le meccaniche di combattimento sono state notevolmente migliorate e la qualità della narrazione è semplicemente fantastica. L’apice è certamente raggiunto dalla missione finale del gioco, dove tutte le decisioni prese fino ad allora saranno determinanti per la vostra sopravvivenza.

Ori and the Will of the Wisps

Una favola magica e bellissima

Ogni giocatore che possiede un cuore dovrebbe provare questa magica e spettacolare avventura, disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. I Moon Studios hanno realizzato un piccolo capolavoro artistico, di cui sarà impossibile non rimanere rapiti. Ori and the Will of the Wisps ha un level design fantastico, una colonna sonora meravigliosa ed un combat system ben curato, che lo rendono uno dei metroidvania riusciti meglio degli ultimi anni. Da provare senza alcuna esitazione.

Dragon Quest XI S

Un gioco di ruolo ricco di contenuti

Per gli appassionati di JRPG, l’ultimo capitolo della saga di Square Enix è sicuramente un download obbligato, dato che è stato reso disponibile fin dal day-one su Xbox Game Pass. Dragon Quest XI S è l’edizione definitiva dell’undicesimo capitolo della saga: un’esperienza moderna e cinematografica, con personaggi indimenticabili ed un gameplay ancora oggi legato piacevolmente alle esperienze passate. Questa edizione include inoltre nuove missioni secondarie e, per i più nostalgici, una bellissima modalità a 16-bit: meravigliosa ed assolutamente da provare.

NieR:Automata BECOME AS GODS Edition

Una trama toccante ed un combat system fantastico

Il capolavoro di Yoko Taro è uno dei tanti preziosi titoli che non dovete farvi sfuggire su Xbox Game Pass. Arrivato ad imporsi quasi a sorpresa come uno dei giochi più incredibili della scorsa generazione, NieR:Automata presenta una trama incredibilmente profonda, con dei personaggi magnificamente caratterizzati. Presenta un gameplay incredibilmente soddisfacente e dinamico, la cui grande peculiarità è l’elevato tasso di rigiocabilità. Ogni run sarà infatti sempre in grado di sorprendervi, portandovi anche ad arrivare ad un finale completamente diverso.

DOOM Eternal

Uno sparatutto frenetico ed esagerato

Lo diciamo senza timore di essere smentiti: Id Software è riuscita a trasformare la storica serie sparatutto ed a realizzare un vero e proprio capolavoro adrenalinico. DOOM Eternal è uno spettacolo audiovisivo che metterà a dura prova i vostri riflessi, grazie ad un gameplay che, soprattutto alle difficoltà più elevate, saprà ostacolarvi ma anche gratificarvi. Le fasi platform del gioco non interrompono minimamente l’azione del gameplay, che rimane entusiasmante dal primo fino all’ultimo minuto. Sicuramente rappresenta l’attuale apice degli sparatutto, che gli abbonati a Xbox Game Pass devono assolutamente provare.

