Xbox Game Pass, 3 nuovi giochi gratis disponibili da ora: c’è il big più atteso

La giornata odierna, il 12 aprile 2022, era particolarmente attesa dai fan iscritti a Xbox Game Pass: da questo momento è infatti possibile scaricare sui propri dispositivi ben 3 nuovi giochi gratis.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (che potete rinnovare comodamente su Amazon) permette infatti di accedere ogni mese a tanti nuovi giochi gratis grazie a un catalogo in continua espansione.

Ma il più grande regalo di aprile era atteso proprio per oggi, trattandosi del big più importante annunciato nella line-up del mese: si tratta infatti di Life is Strange True Colors, l’apprezzatissimo ultimo episodio della saga.

Insieme al capolavoro pubblicato da Square Enix, gli utenti avranno comunque la possibilità di usufruire senza costi aggiuntivi di altri due omaggi, disponibili proprio da oggi.

Ricordiamo dunque che da questo momento gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno scaricare gratuitamente i seguenti giochi:

Life is Strange: True Colors (Cloud, Console, PC)

Panzer Corps 2 (PC)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (PC)

Panzer Corps 2 e The Dungeon of Naheulbeuk sono dunque gli unici titoli disponibili esclusivamente per i giocatori PC, mentre gli utenti che preferiscono giocare con la console di casa Xbox, oltre naturalmente agli stessi utenti su computer e in cloud, potranno godersi l’ultimo episodio di Life is Strange.

Si tratta dunque di omaggi molto interessanti che potrete scaricare fin da subito dirigendovi sugli appositi store presenti su PC e Console, oppure collegandovi con il vostro account Microsoft sullo store ufficiale.

L’ultimo dei giochi gratis annunciati per il mese di aprile arriverà invece il prossimo giovedì 14: i fan dei titoli in regalo dovrebbero dunque cominciare a segnare l’appuntamento sul proprio calendario.

Segnaliamo che proprio in queste ore sono stati rinnovati gli sconti settimanali di Xbox Store: oltre alle imperdibili offerte di primavera potrete trovare anche le nuove Promozioni Gold.

Alcuni giocatori stanno inoltre ricevendo in regalo gift card da utilizzare su Xbox Store, anche se sembra che l’iniziativa non abbia attualmente coinvolto il mercato italiano.