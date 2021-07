Xbox Game Pass “prende in giro” PS4 e i Nickelback

Il catalogo di Xbox Game Pass continuare a offrire in maniera costante sempre un gran numero di gustose novità ai suoi abbonati.

La volontà di Microsoft di aggiungere nuovi giochi al servizio è infatti diventato il leitmotiv della Casa di Redmond, per somma gioia dei possessori di console Xbox e non solo.

I 6 titoli in arrivo hanno sicuramente messo d’accordo tutti, nonostante le novità del servizio non finiranno di certo qui.

Sono infatti stati rivelati in maniera ufficiosa altri due giochi che raggiungeranno il catalogo a fine mese, ragion per cui non c’è davvero nulla di cui lamentarsi.

Ora l’account Twitter di Xbox Game Pass si è lasciato andare a un post davvero molto particolare, uno spot per il servizio che tira in causa due protagonisti piuttosto atipici (via GameSpot).

Nel tweet possiamo infatti vedere l’immagine di un ragazzo con in mano un controller DualShock 4, intento a giocare a Sea of Thieves in Cloud sul suo tablet.

La frase del post è inoltre un chiaro omaggio alla canzone del gruppo musicale dei Nickelback “Photograph”.

Poco sotto, trovate il tweet pubblicato da Xbox poche ore fa:

🎵Look at this photograph​

it's one of our cloud gaming ads​

Do you see what’s in those hands?​

It’s a controller from a different brand🎵 pic.twitter.com/K1nBk7GmOB — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 7, 2021

Il testo della canzone originale è ovviamente stato modificato per l’occasione, citando senza troppi problemi sia il servizio cloud gaming che il controller di un altro marchio, in questo caso PlayStation.

Va detto che il DualShock 4 è uno dei tanti controller non ufficiali Microsoft che supportano Xbox Game Pass e i giochi cloud.

Curioso come, solo pochi giorni fa, Xbox si sia lasciato andare a un altro post “scherzoso”, grazie a un un vero e proprio video musicale dedicato a Xbox All Access, proprio durante la giornata dell’annuncio di Switch OLED.

Per fugare dubbi sulla validità del servizio targato Microsoft, vi suggeriamo di dare una letta anche allo speciale del nostro Paolo, circa il ruolo di Xbox Game Pass nella generazione Fortnite.

Infine, avete letto anche la nuova lineup del mese di luglio relativa ai giochi di Games with Gold?