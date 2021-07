Xbox Game Pass, altri due titoli gratis a luglio

Durante la giornata di oggi, Microsoft ha confermato i giochi di metà luglio che arriveranno sul catalogo di Xbox Game Pass, ponendo l’accento su Xbox Cloud Gaming.

Considerando la volontà di Microsoft di aggiungere sempre nuovi giochi al servizio, non sorprende infatti che giorno dopo giorno arrivino informazioni e novità al riguardo.

Solo oggi infatti i 6 titoli in arrivo hanno sicuramente sorpreso sia per la qualità che per la quantità, sebbene le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Già a inizio mese era infatti già stata fornita una prima “infornata”, inclusa una gustosa esclusiva del servizio.

Ora, stando all’account Twitter di Xbox South Africa, Last Stop e The Forgotten City arriveranno su Game Pass verso la fine del mese.

Il primo è è un videogioco di avventura soprannaturale sviluppato da Variable State e pubblicato da Annapurna Interactive, in uscita proprio a luglio di quest’anno.

Il secondo, come vi abbiamo raccontato proprio durante la giornata di oggi, è un nuovo action RPG nato da una “costola” del leggendario The Elder Scrolls V Skyrim.

Poco più in basso, il tweet in cui è possibile vedere di sfuggita la presenza dei due titoli in questione nella lineup del mese.

Consider this a speedrun of games to look forward to in July ⬇️ pic.twitter.com/8nLMhEfwHQ — Xbox South Africa (@XboxZA) July 6, 2021

Da quello che è possibile capire dal breve filmato promozionale, Last Stop arriverà il 22 luglio, mentre The Forgotten City approderà su Game Pass il 29 dello stesso mese.

Se la cosa non dovesse subire particolari modifiche, la metà dell’estate si rivelerà davvero molto interessante per i possessori di un abbonamento a Game Pass.

Vi ricordiamo che soltanto pochi giorni fa vi abbiamo anche riportato l’elenco dei giochi che abbandoneranno il servizio questo mese.

Ma non solo: la versione in streaming di Xbox Game Pass si è da poco aggiornata a Xbox Series X, offrendo in questo modo una qualità visiva realmente migliore rispetto a quanto visto in precedenza.

Infine, anche Games With Gold sembra avere gran belle frecce al suo arco, come del resto testimonia ampiamente la nuova lineup di luglio.