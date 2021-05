Nuovo RPG in arrivo al Day One su Xbox Game Pass

Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il nuovo gioco di ruolo in terza persona ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons, sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass a partire dal lancio previsto per il 22 giugno, come annunciato dall’editore Wizards of the Coast e dallo sviluppatore Tuque Games.

Tutti i giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate potranno quindi mettere le mani sul gioco al Day One e senza costi aggiuntivi.

Ambientato in un mondo fantasy sulla falsariga di Baldur’s Gate 3, Dark Alliance permetterà di prendere il controllo di uno dei quattro eroi, ognuno con le sue abilità speciali, attraverso le lande ghiacciate di Icewind Dale.

Nato come successore spirituale di Baldur’s Gate: Dark Alliance e Dark Alliance 2, anch’essi celebri giochi di ruolo d’azione a tema Dungeons & Dragons, il nuovo gioco sarà ambientato nell’universo di Forgotten Realms.

Poco sotto, potete visionare il trailer di annuncio rilasciato poche settimane fa dallo sviluppatore:

I giocatori potranno anche aiutarsi tra loro per un massimo di tre utenti in modalità cooperativa – online al momento del lancio – con l’obiettivo di affrontare una moltitudine di mostri provenienti dall’universo di Dungeons & Dragons, raccogliendo allo stesso tempo tutto l’equipaggiamento necessario.

Ma non solo: Dungeons & Dragons: Dark Alliance supporterà il cross-play tra PC Windows e Xbox.

