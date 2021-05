Xbox Game Pass, 15 nuovi giochi in arrivo a maggio

Microsoft ha annunciato la nuova lineup di giochi in arrivo su Xbox Game Pass, il suo servizio in abbonamento.

Xbox Game Pass è ora coperto da PC, iOS e Android tramite cloud, e in locale da PC, Xbox One e Xbox Series X|S, con la variante Ultimate che vi permette di accedere alla libreria on demand su tutte queste piattaforme.

La nuova infornata di titoli comprende, tra gli altri, Snowrunner, la cui presenza era già stata anticipata ieri ed è compresa da oggi 18 maggio.

E nella prima metà del mese di maggio era stato rivelato l’arrivo della consueta nuova ondata di titoli per l’abbonamento, tra cui due big.

Salvo sorprese last minute, cui pure siamo stati abituati nel corso degli anni dalla casa di Redmond, queste dovrebbero essere le ultime aggiunte al catalogo prima dell’E3 2021 di giugno.

Questo l’elenco completo delle new entry:

SnowRunner (Cloud, Console e PC) – ora

(Cloud, Console e PC) – ora Peggle 2 (Cloud) EA Play – 20 maggio

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) EA Play – 20 maggio

Secret Neighbor (PC) ID@Xbox – 20 maggio

The Wild at Heart (Console e PC) ID@Xbox – 20 maggio

(Console e PC) ID@Xbox – 20 maggio The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console, and PC) – 21 maggio

Knockout City (Console e PC) EA Play – 21 maggio

Maneater (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 25 maggio

(Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 25 maggio Conan Exiles (Cloud e Console) ID@Xbox – 27 maggio – Ottimizzato Series X|S il 27 maggio

(Cloud e Console) ID@Xbox – 27 maggio – Ottimizzato Series X|S il 27 maggio Fuzion Frenzy (Cloud) – 27 maggio

(Cloud) – 27 maggio Joy Ride Turbo (Cloud) – 27 maggio

MechWarrior 5: Mercenaries (Console) ID@Xbox – 27 maggio

Slime Rancher (PC) ID@Xbox – 27 maggio

Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox – 27 maggio

SpellForce 3: Soul Harvest (PC) – 27 maggio

Un elenco che va a rimpolpare in particolar modo l’offerta su cloud e PC, una piattaforma quest’ultima che in tanti hanno lamentato essere trattata come di serie B rispetto alle console.

L’aggiornamento odierno porta in dote il supporto ai comandi touch per molteplici titoli compresi su Xbox Game Pass, tra cui:

Banjo-Tooie

Call of the Sea

Genesis Noir

Narita Boy

Nier: Automata Become As Gods Edition

Rain on Your Parade

Two Point Hospital

Alcuni dei titoli inclusi erano già stati svelati nei giorni scorsi, sebbene Conan Exiles, ad esempio, riceverà – notizia di oggi – un upgrade specifico per le console next-gen.

L’infornata di questa seconda metà di maggio comprende anche molteplici titoli da EA Play, compreso Knockout City che arriverà fin dal primo giorno di disponibilità sul servizio in abbonamento.

Mentre sottolineiamo l’approdo del delizioso indie The Wild at Heart tra due giorni, è giusto ricordare l’impegno di Microsoft sul portare giochi della prima Xbox su cloud, di cui questo mese si fa alfiere Fusion Frenzy.