Xbox Game Pass, rivelato un gioco gratis di luglio (ed è una chicca co-op)

Xbox Game Pass è un catalogo in continua espansione, tanto che ora iniziano a farsi strada i primi giochi su cui potremo mettere le mani durante il mese di luglio 2022.

Il servizio in abbonamento (che potete trovare in offerta su Amazon) punta forte sulle novità, tanto che anche in questa caldissima estate non sembra esserci un attimo di tregua.

Ora, dopo che sono stati svelati i primi 3 giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass al day one ad agosto, arrivano le prime e gradite conferme per quanto riguarda luglio.

Come riportato anche da Game Rant, il prossimo mese vedrà infatti l’arrivo di un titolo multiplayer cooperativo davvero interessante.

Escape Academy era infatti originariamente previsto per il 28 giugno come gioco Xbox Game Pass al day one, per poi essere purtroppo posticipato al prossimo mese.

Il gioco è infatti previsto per il 14 luglio prossimo, scaricabile gratuitamente e senza costi da tutti gli abbonati al servizio.

Escape Academy supporta sia la cooperativa locale che quella online in split-screen, quindi dovrebbe essere un’ottima scelta per chi cerca qualcosa di nuovo da giocare con un amico. La descrizione ufficiale del gioco recita:

Escape Academy ti dà il benvenuto. Esercitati per padroneggiare l’arte della fuga, risolvi enigmi, hackera server, incontra il corpo docente e prepara una perfetta tazza di tè. Interamente giocabile in solitaria o in co-op con un amico, in locale oppure online!

Poco più in basso, invece, trovate la lista dei giochi Xbox Game Pass di luglio confermati fino a questo momento:

Far Cry 5 – 1 luglio

Last Call BBS – 5 luglio

Matchpoint Tennis Championships – 7 luglio

Escape Academy – 14 luglio

As Dusk Falls – 19 luglio

Immortality – 26 luglio

Ad ogni modo, il mese di giugno è stato già molto prolifico, anche perché nei giochi gratis di Xbox Game Pass è stato inserito addirittura uno degli ultimi Assassin’s Creed.

Ma non solo: vi ricordiamo che alla fine del mese lasceranno ufficialmente il servizio 4 giochi gratis: vi suggeriamo quindi di recuperarli prima che sia troppo tardi.