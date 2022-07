Xbox Game Pass, 3 nuovi giochi gratis disponibili a sorpresa da ora (e sono grandi ritorni)

Xbox Game Pass ha deciso di fare un nuovo gradito regalo a sorpresa a tutti i suoi utenti: da questo momento sono infatti disponibili 3 nuovi giochi gratis sul servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Si tratta di alcuni grandi inaspettati ritorni a sorpresa: pur non essendo stato annunciata la loro reintroduzione, Xbox Game Pass (che trovate in sconto su Amazon) ha infatti riaccolto i primi 3 episodi cronologici della serie Yakuza.

Come riportato su XboxEra, confermato poi dalla nostra redazione, sul catalogo sono infatti riapparsi a sorpresa Yakuza Zero, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, precedentemente rimossi dal servizio in abbonamento.

Questo significa che la celebre saga principale pubblicata da SEGA è disponibile nuovamente in versione completa, dato che sul servizio in abbonamento erano rimasti disponibili solo i loro rispettivi successori, compreso il recente Like a Dragon.

Il loro addio era stato particolarmente deludente per molti appassionati, considerando che Microsoft aveva annunciato con orgoglio la collaborazione con SEGA e Ryu ga Gotoku Studio: evidentemente, l’accordo deve essere stato rinnovato a sorpresa.

La casa di Redmond non ha ancora comunicato ufficialmente la nuova notizia, ma potete già trovare i titoli inclusi nell’abbonamento tramite le vostre console e app dedicate e procedere immediatamente al download.

Significa che 3 dei giochi più amati della serie Yakuza sono nuovamente disponibili a partire da oggi: dato che non sappiamo se sarà eventualmente previsto un nuovo addio, vi suggeriamo di scaricarli e goderveli il prima possibile.

