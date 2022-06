Xbox Game Pass, i giochi dello Showcase: eccoli ed ecco quando arrivano

L’evento Xbox + Bethesda Showcase si è da poco concluso, dandoci modo di scoprire le novità direttamente dal mondo di Bethesda Softworks e non solo, visto che anche i possessori di Xbox Game Pass saranno accontentati.

Nel nostro recap vi abbiamo mostrato infatti i trailer e gli annunci di questa serata davvero molto interessante, tra cui i già molto attesu Starfield, Redfall e il ritorno (se così possiamo chiamarlo) di Kojima, senza contare una valanga di sorprese più o meno piccole ma sicuramente degne di attenzioni.

Non sono mancate tuttavia anche un bel po’ di novità lato Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon), vista la valanga di giochi annunciati per i prossimi mesi, molti dei quali anche al Day One.

Ecco, quindi, la lista di tutti i giochi confermati sul catalogo: eccoli elencati poco più in basso.

Redfall, TBA 2023

Hollow Knight: Silksong, TBA

High on Life, Ottobre 2022

Giochi Riot Games, TBA

A Plague Tale Requiem, TBA 2022

Forza Motorsport, Primavera 2023

Ara History Untold, TBA

ARK II, TBA 2023

Scorn, 21 ottobre 2022

Flintlock The Siege of Dawn, Inizio 2023

Minecraft Legends, 2023

As Dusk Falls, 19 luglio 2022

Naraka Bladepoint, 23 giugno 2022

Pentiment, Novembre 2022

Grounded, Settembre 2022

Ereban Shadow Legacy, TBA 2023

Sea of Thieves Stagione 7, 21 luglio 2022

Ravenlock, TBA 2023

Cocoon, TBA 2023

Wo Long: Fallen Dynasty, Inizio 2023

Persona 3, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal, 21 ottobre 2022

Insomma, i prossimi mesi sembrano essere davvero molto ricchi per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass: non ci resta quindi che attendere le date di rilascio esatte della maggior parte dei giochi sopra elencati.

Restando in tema, avete avuto modo di vedere l’impressionante filmato che mostra il gameplay di Starfield, così bello e maestoso da lasciare senza fiato?

Anche il nuovo Forza Motorsport sembra sinceramente impressionante, tanto che a livello puramente tecnico ha lasciato tutti di sasso.

Infine, anche Diablo IV ha mostrato a tutti di che pasta è fatto, con un lungo video che ne è ha esaltato la ricchezza contenutistica.