Diablo 4 prepara la beta: ecco come partecipare per provarlo

Ci si aspetta, legittimamente, molto da Diablo 4. Il nome che il gioco di ruolo porta è di quelli che pesano e, come sappiamo, Blizzard Entertainment sta vivendo un momento complicato – per usare un eufemismo – tra quanto è emerso circa il suo ambiente di lavoro denunciato dai dipendenti e per le polemiche legate ai suoi giochi, con l’ultima legata al recentissimo (e scaricatissimo) Diablo Immortal.

In mezzo a tutto questo, Diablo 4 ha addosso la responsabilità di dover essere un faro per gli amanti dei titoli della compagnia e, nella speranza che tutti gli altri problemi finiti in tribunale portino a dei cambiamenti positivi per gli addetti ai lavori, sembra che il gioco stia proprio correndo in direzione della sua fase beta.

A rivelarlo è il sito ufficiale di Diablo 4, dove sono state aperte le candidature per poter provare il gioco in beta. Vediamo come potete fare.

Come partecipare alla beta di Diablo 4

Accedete al sito ufficiale in italiano a questo indirizzo Premete sul pulsante “pre-registrati” Portati nella sezione apposita, premete di nuovo “pre-registrati” Fate login con il vostro account di Battle.net o createne uno Una volta fatto, sarete iscritti alla lista dei partecipanti che vogliono candidarsi alla beta.

Al momento Blizzard non ha diffuso nessun dettaglio in merito a questi test (ma la conferenza di Xbox potrebbe essere uno spazio per saperne di più), a parte il fatto che vengono indicate come piattaforme Battle.net (PC, di cui trovate i crediti su Instant Gaming), Xbox Series X|S e PlayStation 5. Nessun riferimento, in questo caso, alle console di vecchia generazione, che quindi con ogni probabilità non faranno parte dei test beta.

Qualche tempo fa il nostro Marcello Paolillo vi aveva offerto un’ampia panoramica su Diablo 4, con tutti i dettagli sul gioco appresi direttamente da Blizzard in occasione della Blizzcon che si era tenuta online.

Da allora, la compagnia si è chiusa in un netto silenzio, tra lavori in corso, polemiche e i fatti di cronaca che abbiamo approfondito nei nostri articoli dedicati. Vedremo, ora, quando sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più.