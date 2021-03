Xbox Game Pass ha così tanti giochi che anche Microsoft perde il conto

Il successo di Xbox Game Pass tra i giocatori è ben giustificato dall’incredibile numero di titoli a cui il servizio di abbonamento dà accesso.

Soltanto ieri vi abbiamo raccontato come ormai il servizio abbia raggiunto cifre da record per quanto riguarda i numeri dell’offerta videoludica proposta.

E questo numero è ovviamente destinato a continuare ad aumentare, come testimoniano i recenti venti innesti provenienti dall’imponente catalogo Bethesda.

Soltanto questa mattina, peraltro, vi abbiamo riportato un rumor che vorrebbe un titolo di grosso calibro disponibile fin dal lancio sulla piattaforma on-demand di Xbox.

Insomma, i giochi sono ormai così tanti che c’è davvero l’imbarazzo della scelta, come testimoniato anche da questo botta e risposta tra Aaron Greenberg, responsabile del reparto marketing dei giochi Xbox, e Dinga Bakaba, game director di Arkane Studios al lavoro promettente Deathloop.

To anyone struggling with this delicate question:

– assign a unique number between 1 to 4 to each of these 4 games

– cast a d4

– play the game whose number came up

—> observe that it was a great choice https://t.co/i9L9ACtp6I

— Dinga Bakaba (@DBakaba) March 13, 2021