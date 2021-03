Game Pass anche su PlayStation 5? Phil Spencer fa chiarezza

La tavola rotonda tra Microsoft e Bethesda ha messo in mostra i primi traguardi che le due compagnie si sono poste dopo la recente “fusione” che porterà i suoi frutti nel prossimo futuro, oltre all’annuncio di ben 20 giochi in arrivo su Game Pass.

Proprio il Game Pass sembra essere la chiave di volta su cui si baserà l’intera strategia delle due compagnie, visto che il boss Xbox Phil Spencer ha rimarcato il fatto che la Casa di Redmond ha «giochi che esistono su altre piattaforme e supporteremo quei giochi sulle piattaforme su cui si trovano»

I 20 giochi gratis in arrivo il 12 marzo su Game Pass.

In molti hanno ipotizzato che i giocatori PS4 e PS5 potessero in qualche modo ricevere nuovi giochi, ma a quanto pare si è trattato di un semplice fraintendimento: le parole di Spencer vanno lette nella maniera opposta, ossia che le piattaforme su cui Game Pass non sarà disponibile non potranno godere di determinati titoli.

I giochi futuri con marchio Bethesda verranno rilasciati sulle piattaforme in cui Game Pass è vivo e attivo, a condizione che non vi siano questioni contrattuali specifiche utili a rilasciare questi giochi su altre piattaforme (via PSU).

Xbox chief Phil Spencer on exclusive Bethesda games: "This is about delivering great exclusive games for you [Xbox customers] that ship on platforms where Game Pass exists." pic.twitter.com/K1U84pukdu — Tom Warren (@tomwarren) March 11, 2021

Questo, fondamentalmente, è ciò che si ipotizzava già da diverse settimane: gli utenti PlayStation non riceveranno nuovi giochi Bethesda, a condizione che Sony non consenta magari un giorno di autorizzare il Game Pass sulle sue piattaforme (più probabile che una cosa del genere accada relativamente a Nintendo Switch, sebbene non vi sia ancora nulla di ufficiale al riguardo).

Vero anche che altrettanti “obblighi contrattuali” potrebbero permettere al prossimo gioco di Indiana Jones di MachineGames di uscire anche su PS5, incluso magari anche l’attesissimo Starfield (visto che Sony ambiva a renderlo esclusiva temporale PlayStation).

In ogni caso, alcuni grandi franchise saranno automaticamente preclusi all’utenza Sony: il futuro di Wolfenstein, Dishonored, DOOM, Fallout e The Elder Scrolls probabilmente sarà lontano da PS5, mentre Deathloop e Ghostwire Tokyo sembrano essere gli ultimi due giochi in arrivo su PlayStation (incluse le prossime espansioni e DLC per The Elder Scrolls Online).

Una cosa è certa: dopo stasera, l’industria dei videogiochi – specie quelli a marchio Xbox e Microsoft – potrebbe aver ricevuto una piccola rivoluzione che durerà per molti anni a venire.