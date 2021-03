Resident Evil 2 incontra Tomb Raider in un inedito remake

Resident Evil 2 è sicuramente uno dei capitoli più apprezzati della longeva saga Capcom, come dimostrato dall’ottima accoglienza da parte di pubblico e critica del remake uscito nel 2019.

Questo successo è stato confermato anche dalle vendite registrate, che si sono rivelate persino più veloci di quelle di Resident Evil 7.

Risultati a dir poco strabilianti, soprattutto se consideriamo il fatto che Capcom ha per lungo tempo messo in dubbio l’opportunità di realizzare o meno un remake del titolo, come testimoniato da alcune interviste.

Mentre Capcom ha pensato dunque ad aggiornare Resident Evil 2 ai tempi moderni, il modder Zellphie ha deciso di proporre una revisione piuttosto originale, riportata dai colleghi di DSOgaming, di cui riportiamo il trailer di presentazione qui sotto.



Come potete vedere, la mod in questione fonde Resident Evil 2 con Tomb Raider – community in cui Zellphie era già molto attivo – in particolare il capitolo The Last Revelation, comparso anch’esso sulla prima Playstation.

Il gioco non sarà “soltanto” un remake, ma un vero e proprio re-imagining, con nuovi elementi di storia e gameplay.

Se siete curiosi di provare con mano la creazione di Zellphie, a questo indirizzo potete raggiungere una demo scaricabile. Al momento, non sappiamo se il lavoro proseguirà fino ad arrivare ad una versione completa del gioco.

Questo non è l’unico lavoro fandmade dedicato alle IP Capcom attualmente in sviluppo. L’ambizioso remake dedicato al primo Dino Crisis sembra infatti godere di ottima salute.

Per quanto riguarda Capcom, invece, sembrerebbe che la software house nipponica sia al lavoro su Resident Evil 9 già da molto tempo.

Ovviamente, l’attesa è però al momento concentrata sull’imminente Resident Evil Village, che arriverà a maggio su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox series X|S e PC.