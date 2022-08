Xbox Game Pass, gioco gratis disponibile a sorpresa su PC (è un big Ubisoft)

Xbox Game Pass continua a offrire una gran quantità di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, a cui ora se ne aggiunge un altro decisamente a sorpresa.

Il catalogo Game Pass è ricco – per non dire ricchissimo – di titoli di spessore, sebbene a quanto pare il limite non è stato ancora raggiunto.

Del resto, la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass lascia ben sperare per il futuro.

Ora, dopo aver svelato i primi giochi gratis di agosto, è il momento di un nuovo ingresso nel catalogo di PC Game Pass, un celebre sparatutto targato Ubisoft.

Su Reddit è stato infatti riportato che a partire da ora i giocatori PC abbonati a Xbox Game Pass possono scaricare Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Come recita la descrizione del gioco, «visita un vasto mondo aperto in cui dovrai esplorare, scoprire le operazioni del cartello e fermarle come preferisci. Usa varie combinazioni di armi, veicoli e strategia per distruggere le risorse del cartello, eliminare i capi e colpirlo dritto al cuore.»

Al momento in cui scriviamo è possibile scaricare il gioco solo su PC tramite Ubisoft Connect, sebbene non è da escludere che il titolo arrivi nelle prossime ore anche nel normale catalogo del Game Pass. Restiamo quindi in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Xbox.

