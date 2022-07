Xbox Game Pass, svelati altri 5 giochi in arrivo dal day-one

Nel corso dell’Annapurna Interactive Showcase delle scorse ore, di cui vi abbiamo dato conto nel nostro esteso recap completo, c’è stato spazio anche per svelare che diversi dei giochi che abbiamo visto sul palco virtuale arriveranno dal day-one su Xbox Game Pass.

In particolare, abbiamo appuntato che cinque giochi tra quelli presentati da Annapurna arriveranno nel catalogo per gli abbonati Xbox, anche se di alcuni non conosciamo ancora la finestra di lancio.

Vediamoli da vicino.

Thirsty Suitors

Abbiamo visto diverse volte in azione questo gioco che parla di rapporti familiari ed espressione di sé e che vuole mescolare tante meccaniche in modo peculiare, tra combattimenti a turni con i propri ex fidanzati, skateboard in giro per la città e – perché no? – cucinare pacificamente le vostre pietanze preferite.

Il gioco sarà su Game Pass dal suo day-one, ma non sappiamo ancora quando uscirà.

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Strambo esattamente come il suo titolo, Bounty Star sembrerebbe un gioco d’azione in tre dimensioni con dei robot che possiamo pilotare – se non fosse che ha anche alcune dinamiche di costruzione e farming.

Vestiremo i panni di Clem in un mondo apparentemente post-apocalittico, dove dobbiamo liberarci di robot che promettono di essere anche più letali del nostro.

Sarà in catalogo dal day-one, con l’uscita fissata per il 2023.

Flock

Probabilmente uno dei giochi più intriganti visti allo show di Annapurna, Flock è un cooperativo multiplayer in cui siete dei pastori che devono formare le loro greggi e guidarle – mentre volano. Con una direzione artistica adorabile (le pecore sono già diventate un tormentone), il gioco si promette unico e divertente.

Non sappiamo ancora quando arriverà, ma sappiamo che sarà su Game Pass dal day-one e che gli autori promettono che l’uscita sarà «presto».

Maquette

Ricorderete sicuramente che il gioco uscì tempo addietro su PlayStation ed è ora pronto al salto anche su Xbox: si tratta di un puzzle game in prima persona che arriverà fin dal lancio su Xbox anche su Game Pass, con l’uscita attesa per questo inverno.

Solar Ash

Discorso molto simile anche per Solar Ash, uscito su PS4 e PS5 come esclusiva a tempo (qui la recensione) e in arrivo dal 6 dicembre su Steam. Nel corso dell’inverno, poi, si accaserà anche su Xbox Game Pass.

