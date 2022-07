Xbox Game Pass di agosto 2022, già confermati quattro giochi gratis dal day-one

Anche per il prossimo mese di agosto, ormai imminente, sappiamo che ci saranno dei nuovi ingressi nel catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette per una quota fissa di accedere a una libreria di titoli a piacimento – anche in cloud, se si ha il livello Ultimate della sottoscrizione (la trovate su Instant Gaming).

Game Pass si è fatto strada anche perché propone spesso dei videogiochi fin dal day-one, sia prodotti dagli Xbox Game Studios che da terze parti, e il mese di agosto non farà eccezione. È stato infatti confermato che il prossimo mese avremo quattro giochi fin dal loro day-one inclusi nell’abbonamento, che potrete avviare on demand a piacimento sulla vostra console, il vostro PC o la vostra piattaforma in cloud preferita.

I giochi saranno:

4 agosto: Turbo Golf Racing

9 agosto: Two Point Campus

23 agosto: Midnight Fight Express

30 agosto: Immortality

Two Point Campus sarà, ovviamente, fuori di testa

Per chi si fosse perso di cosa si tratti, Immortality è il nuovo gioco firmato da Sam Barlow, già premiato autore di Her Story e Telling Lies. Ci troveremo al centro di un intrigo in cui una speranzosa attrice che ha preso parte a tre film mai pubblicati è scomparsa. Il gioco sarà ancora una volta realizzato con girato reale e sarà necessario analizzare le clip dei film per ricostruire la storia e gli indizi, così da comprendere cosa sia accaduto.

Midnight Fight Express è invece un picchiaduro isometrico dove dovete darle di santa ragione ai vostri nemici, in un mondo dove la criminalità la fa da padrona. Il lato curioso è che anche voi siete un ex criminale, riportato in vita proprio per salvare la città. Quando si dice avere un’ultima occasione per riscattarsi…

Two Point Campus, sulla scia dell’amato Two Point Hospital, vi permette di creare il vostro campus universitario completamente fuori di testa, promettendo di strappare più di una risata e dividendovi tra le attività gestionali più realistiche – come la gestione del budget – e l’inserimento in curriculum di corsi assolutamente importanti come quelli sulle… bacchette magiche. Il nostro Daniele Spelta vi ha raccontato un po’ di dettagli nella nostra anteprima del gioco, dopo una prova preliminare.

Infine, Turbo Golf Racing è un gioco che richiama palesemente Rocket League, ma sostituisce alle reti del calcio il bisogno di fare buca con sfide fino a otto giocatori che si daranno battaglia su un insolito green.

Potete scoprire di più su Xbox Game Pass consultando il nostro articolo dedicato. Se, invece, siete in cerca di dettagli su PlayStation Plus, proprio nelle scorse ore sono stati annunciati i nuovi giochi mensili del livello Essential.