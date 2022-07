Xbox Game Pass, gioco gratis disponibile da ora (è un big Ubisoft)

Dall’inizio del 2022, Ubisoft ha reso disponibile un numero sempre maggiore di grandi giochi attraverso il servizio di abbonamento Xbox Game Pass.

Tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (che potete trovare in offerta su Amazon) possono quindi provare il gioco, gratis.

Già nelle scorse ore era stato rilasciato un nuovo titolo gratuito, un gestionale dedicato a chi ama la casa nella sua interezza.

Senza contare che da oggi sono stati resi disponibili i giochi gratis anche su Smart TV, come pianificato in precedenza.

Ora, come riportato anche da Game Rant, Xbox Game Pass inaugura la sua serie di nuovi giochi per il mese di luglio 2022 aggiungendo un altro gioco pubblicato da Ubisoft.

A partire da oggi, 1° luglio 2022, gli abbonati potranno giocare gratuitamente all’FPS open world Far Cry 5 su PC, console e Cloud.

Non è stata annunciata alcuna data di rimozione del gioco e, dato che i titoli Xbox Game Pass rimangono solitamente sul servizio per almeno un anno, si può dire che gli abbonati avranno un bel po’ di tempo per giocare al quinto capitolo del franchise di Far Cry.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Far Cry sbarca in America con il nuovo capitolo della pluripremiata serie. Ecco Hope County, Montana, terra dei liberi, patria dei coraggiosi… e della setta apocalittica Eden’s Gate. Affronta il capo spirituale Joseph Seed e i suoi fratelli, gli Araldi: accendi il fuoco della ribellione e libera una comunità sotto assedio.

Restando in tema, pochi giorni fa è stato confermato che un altro big è disponibile in prova (ma stavolta per un periodo di tempo limitato) un gioco pensato in primis per tutti gli appassionati di quattro ruote.

Ma non solo: anche i giochi gratis Xbox di luglio con Games With Gold sono già disponibili per il download a partire dalla giornata di oggi.