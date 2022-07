Xbox Game Pass cala gli assi per luglio: annunciati i nuovi giochi (perle comprese)

La seconda metà di luglio non farà a meno di proporre ulteriori giochi su Xbox Game Pass. Come da manuale, infatti, Microsoft ha confermato i prossimi giochi in arrivo nel suo catalogo, che includono sia uscite molto recenti – avremo As Dusk Falls, di cui trovate la nostra recensione, fin dal day-one – che alcune perle imperdibili come INSIDE.

L’annuncio è arrivato come sempre sul blog ufficiale Xbox Wire, rilanciato anche dai canali social del gigante di Redmond.

Xbox Game Pass – I nuovi giochi di luglio 2022

I giochi inclusi nell’abbonamento per questa seconda metà del mese sono i seguenti:

As Dusk Falls (Cloud, Console e PC) – 19 luglio

(Cloud, Console e PC) – 19 luglio Ashes of the Singularity: Escalation (PC) ID@Xbox – 19 luglio

(PC) ID@Xbox – 19 luglio Watch Dogs 2 (Cloud, Console e PC) – 19 luglio

(Cloud, Console e PC) – 19 luglio MotoGP 22 (Cloud, Console e PC) – 21 luglio

(Cloud, Console e PC) – 21 luglio Torment: Tides of Numenera (Cloud e Console) – 21 luglio

(Cloud e Console) – 21 luglio Inside (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 29 luglio

hey (with the intention of telling you these games are coming soon)https://t.co/Yon9Q120vQ pic.twitter.com/k45WDfTwLH — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 18, 2022

Per chi si fosse perso le novità, Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming) è il servizio in abbonamento di Microsoft che permette di accedere a una libreria di videogiochi on demand. Questa include anche le produzioni degli Xbox Game Studios fin dal giorno di lancio, come nel caso dell’interessante avventura As Dusk Falls.

Inoltre, l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate consente di giocare sia su PC che su console, oltre che di approfittare del cloud: in questo modo, potete giocare i titoli della libreria su qualsiasi dispositivo (compresi smartphone e tablet), senza avere il bisogno di avere una console o un computer con specifiche da gaming.

Vi abbiamo già riferito nel nostro articolo di guida tutti i dettagli sul funzionamento di Xbox Game Pass. Nei giorni scorsi, avevamo anche parlato dei tanti giochi in coda per l’arrivo sul catalogo nel corso del 2023, che potrebbe promettersi particolarmente ricco.

Chiaramente, quando dei giochi entrano ce ne sono altri che per luglio escono, di cui vi abbiamo già dato conto nella nostra notizia dedicata. Uno dei giochi sicuramente più chiacchierati tra i debutti di questo mese è stato PowerWash Simulator, con cui ci siamo rilassati in modo insospettabile.