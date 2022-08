Il soulslike Lies of P arriverà al day one su Xbox Game Pass

Forse non ricorderete Lies of P, il chiacchieratissimo soulslike con Pinocchio ispirato a Bloodborne che si è mostrato al mondo qualche tempo fa.

Il soulslike lovecraftiano di From Software, che potete scoprire ancora di più con questo bellissimo artwork, ha ispirato moltissimi immaginari videoludici negli anni.

Tra cui proprio Lies of P, di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa con le prime immagini che mostravano quanto il team si fosse ispirato a Bloodborne.

Una somiglianza che gli sviluppatori si sono affrettati a dichiarare come un semplice caso, ma è indubbio che il Pinocchio gotico in salsa action arrivi proprio da lì.

E mentre c’è un certo silenzio da parte del team di sviluppo, alla Gamescom 2022 arriva una notizia molto succulenta per quanto riguarda Lies of P.

Come riporta VGC, il soulslike con Pinocchio sarà incluso all’interno della lineup di Xbox Game Pass.

La conferma arriva proprio da Microsoft. O meglio, dagli stand Xbox installati in quel di Colonia durante la fiera.

Few more photos of some of the games/experiences at our booth. #Xboxgamescom pic.twitter.com/4EyIG2NAgS

— Aaron Greenberg ➡️ gamescom (@aarongreenberg) August 23, 2022