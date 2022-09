Xbox Game Pass conferma ufficialmente i giochi gratis condivisi: ecco tutti i dettagli (e il prezzo)

La notizia era nell’aria da diverse ore, ma Microsoft ha confermato in queste ore un annuncio che farà felici tanti fan: la casa di Redmond ha infatti confermato l’arrivo di Xbox Game Pass Friends & Family, un nuovo piano di abbonamento che permetterà di condividere giochi gratis con amici e familiari.

Si tratta dunque di quello che possiamo definire un vero e proprio “piano famiglia, che pur non essendo ancora disponibile ufficialmente ha già iniziato la fase di test in alcuni paesi selezionati (nel frattempo, trovate l’abbonamento Ultimate in sconto su Amazon).

Dopo che negli scorsi giorni era trapelato il primo logo ufficiale del nuovo abbonamento, era dunque soltanto questione di tempo prima che Xbox annunciasse la sua mossa, svelata ufficialmente sul proprio sito ufficiale dove è disponibile anche una FAQ dedicata.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, l’abbonamento Friends & Family è disponibile soltanto in Colombia e in Irlanda, ma c’è naturalmente l’intenzione di portare il servizio in altri paesi nei prossimi mesi.

La notizia è particolarmente interessante soprattutto per i fan italiani, dato che è stato scelto anche un paese europeo per le prime fasi di lancio: Microsoft ha svelato che il piano costerà 21.99€ al mese e che gli utenti potranno effettuare l’upgrade in qualunque momento.

Il proprietario del gruppo famiglia potrà invitare fino a 4 amici per un totale di 5 giocatori complessivi, anche se il servizio spiega che ci sarà la possibilità di invitare un massimo di 8 account nell’arco di un anno.

La casa di Redmond ha inoltre spiegato come funziona l’upgrade: il servizio di abbonamento sarà infatti automaticamente convertito nel piano Friends & Family attraverso le modalità che vi riporteremo di seguito.

30 giorni Xbox Game Pass Ultimate — 18 giorni Xbox Game Pass Friends & Family

Xbox Game Pass Ultimate — Xbox Game Pass Friends & Family 30 giorni Xbox Game Pass — 12 giorni Xbox Game Pass Friends & Family

Xbox Game Pass — Xbox Game Pass Friends & Family 30 giorni PC Game Pass — 12 giorni Xbox Game Pass Friends & Family

PC Game Pass — Xbox Game Pass Friends & Family 30 giorni Xbox Live Gold — 12 giorni Xbox Game Pass Friends & Family

Xbox Live Gold — Xbox Game Pass Friends & Family 30 giorni EA Play — 6 giorni Xbox Game Pass Friends & Family

Viene infatti spiegato che esistono limiti per unirsi o abbandonare i gruppi: non solo gli account potranno unirsi a un massimo di due gruppi in un anno, che avranno già il limite massimo di account che potranno accogliere in 365 giorni, ma gli amici o familiari interessati al piano dovranno necessariamente vivere nello stesso paese di residenza.

Qualora infatti uno degli utenti iscritti a un gruppo dovesse cambiare la propria località, se questa non corrisponderà più a quella del proprietario del piano famiglia, Microsoft espellerà automaticamente l’utente.

Considerando che il servizio continua ad aggiungere giochi gratis di spessore, ai quali si aggiungeranno presto i franchise più amati di Activision Blizzard, si tratta di un’offerta che probabilmente farà gola a molti utenti.

Non sappiamo quando il nuovo abbonamento sarà disponibile anche in Italia, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori novità.