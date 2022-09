Xbox Game Pass sta per dire addio a 11 giochi gratis (e ci sono big)

Nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, le app ufficiali di Xbox Game Pass hanno già anticipato quali saranno i prossimi addii del servizio in abbonamento, che in alcuni casi sono particolarmente importanti.

Il servizio in abbonamento di Xbox (che trovate in sconto su Amazon) ha ormai abituato i suoi fan non solo all’introduzione di nuovi giochi gratis importanti, ma anche alla costante rimozione di numerose altre perle, annunciate di solito con circa due settimane di anticipo.

Dopo aver già perso Hades soltanto pochi giorni fa, presto i fan dovranno rinunciare ad un’altra grande avventura: come riportato da Pure Xbox, tra i giochi pronti a essere rimossi dal servizio c’è infatti A Plague Tale Innocence, probabilmente in previsione dell’arrivo al day-one della prossima avventura.

In totale i fan perderanno però 11 giochi gratis tra PC e console: attualmente non sono state ancora riportate le date ufficiali in cui lasceranno il servizio, ma probabilmente non saranno più accessibili già a partire dal 15 settembre.

Di seguito vi riporteremo la lista completa con tutti i giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass intorno a metà settembre, con l’augurio naturalmente che non ci siano ulteriori sorprese in arrivo:

A Plague Tale: Innocence

Aragami 2

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Craftopia

Final Fantasy XIII

Flynn: Son of Crimson

I Am Fish

Lost Words: Beyond The Page

Mighty Goose

SkateBIRD

The Artful Escape

Tra i titoli più interessanti che stanno per lasciare il catalogo, oltre al già citato A Plague Tale Innocence, non possiamo non segnalarvi Final Fantasy XIII e The Artful Escape, ma come sempre troverete tante piccole perle che vale la pena di recuperare prima che sia troppo tardi.

Gli utenti potranno in ogni caso approfittare di sconti del 20% fino alla loro effettiva rimozione dal catalogo: se dovessero esserci ulteriori modifiche sulla line-up, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine. Nel frattempo, non possiamo che consigliarvi di scaricare e completare i titoli che più vi interessano, prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo, proprio in queste ore Xbox Game Pass ha confermato ufficialmente una delle novità più attese: è in arrivo un nuovo abbonamento familiare per condividere i giochi gratis con i propri amici.