Xbox Game Pass vuole sempre più esclusive: ecco i giochi gratis previsti per il 2023

Il 2022 può essere considerato prevalentemente un anno di transizione per quanto riguarda le esclusive di Xbox Game Pass, costrette a molteplici rinvii inaspettati, ma sembra che nel 2023 le cose potrebbero essere molto diverse.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate in sconto su Amazon) sembra infatti che voglia introdurre per il prossimo anno tantissime produzioni 1st party, senza doverle necessariamente spalmare nel corso dell’anno.

Naturalmente sappiamo già molti dei giochi gratis che sono attualmente previsti, tra i quali spiccano certamente nomi come Starfield e Redfall, grandi produzioni realizzate dai team di Bethesda.

Nella lista figurano anche produzioni come il nuovo Forza Motorsport, anche se sul nuovo capitolo racing sono cominciati ad emergere forti dubbi su un potenziale rinvio, ma secondo il giornalista Jeff Grubb i piani per Xbox Game Pass prevedrebbero anche l’arrivo di tante altre esclusive.

In un’intervista rilasciata al podcast Xbox Expansion Pass (via XboxEra), Jeff Grubb sostiene che esistono piani risalenti dal 2021 al 2022, con diversi giochi che la casa di Redmond aveva previsto in arrivo per il prossimo anno.

I giochi gratis di spicco presenti in tale lista sarebbero Avowed, Fable, Perfect Dark, Everwild, Hellblade 2, Contraband, i nuovi giochi di InXile e Compulsion, oltre a un nuovo progetto di Coalition — che non è un nuovo Gears of War.

Naturalmente, i piani cambiano e alcuni di questi giochi avrebbero ormai saltato tale finestra temporale: tra questi, Everwild è sicuramente il caso più clamoroso che salterà quasi certamente il 2023, come già anticipato dallo stesso giornalista lo scorso anno, ma anche lo sviluppo di Perfect Dark ha subito non pochi rallentamenti.

Secondo Grubb, è probabile che l’anno prossimo sarà possibile vedere almeno Hellblade 2 e il nuovo gioco di Coalition, mentre per gli altri titoli resta naturalmente il dubbio su eventuali e potenziali rinvii.

C’è stato spazio anche per parlare di eventuali tempistiche e date di lancio, ma per il giornalista non ci sarà alcun distanziamento tra i giochi inclusi: rilasciare infatti il tutto a distanza di pochi giorni è una strategia più funzionale nell’ottica di un servizio in abbonamento, in quanto rende più probabile che i fan interessati mantengano l’abbonamento.

Per Microsoft sarebbe infatti molto più semplice e utile fidelizzare i suoi clienti, piuttosto che andare alla ricerca di strategie per attirare nuove iscrizioni: naturalmente si tratta soltanto di indiscrezioni non confermate ufficialmente, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.

Un altro dei titoli che potrebbe non vedere la luce nel 2023 è il nuovo capitolo di Fable: Xbox ha ammesso che vorrebbe mostrarlo ai fan, ricevendo però un netto rifiuto dal team di sviluppo.