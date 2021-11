Xbox Game Pass, disponibili i primi 2 giochi gratis di novembre

Il catalogo di Xbox Game Pass non accenna ad arrestarsi, continuando a proporre giorno dopo giorno e settimana dopo settimana titoli sempre nuovi.

Ogni mese Microsoft sceglie infatti di regalare agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate un gran numero di sorprese, segnalando anche quali giochi dovrebbero affrettarsi a scaricare.

Difatti, al netto delle aggiunte, purtroppo è anche vero che i titoli che saranno rimossi non sono certo pochi, nonostante tutto.

A novembre il catalogo di giochi gratis sarà in ogni caso molto ricco, cosa buona e giusta quando di parla di grandi produzioni e giochi minori.

Ora, sono arrivati nel catalogo di Xbox Game Pass i due giochi appartenenti alla prima informata del mese di novembre.

Il primo è Minecraft: Java e Bedrock Edition (PC) mentre il secondo è Unpacking (Cloud, Xbox e PC), entrambi disponibili a partire dalla giornata di oggi e in forma assolutamente gratuita per gli abbonati.

Poco sotto, invece, trovate i giochi che saranno rilasciati nei prossimi giorni, così da rinfrescarvi la memoria.

It Takes Two (console, PC, cloud) – dal 4 novembre

Kill it with fire (console, PC, cloud) – dal 4 novembre

Forza Horizon 5 (console, PC, cloud) – dal 9 novembre

Football Manager 2022 Xbox Edition (console, PC, cloud) – dal 9 novembre

Football Manager 2022 (PC) – dal 9 novembre

GTA San Andreas: The Definitive Edition (console) – dall’11 novembre

One Step From Eden (console, PC) – dall’11 novembre

Nel caso non abbiate mai avuto la possibilità di provare Xbox Game Pass Ultimate, vi segnaliamo che grazie a una promozione potrete ottenere gratis i primi due mesi.

Ma non solo: in queste ore potrete anche scaricare i primi giochi gratis di Games With Gold per il mese di novembre, davvero meritevoli di attenzioni.

Infine, vi siete mai domandati quale console tra PS5 e Xbox Series X funzioni meglio? Nel caso di una risposta chiara e concisa, ci pensa ora l’analisi di Built for Mars.