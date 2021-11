Games With Gold: da oggi i primi due giochi gratis di novembre

Il bello dei mesi è che iniziano sempre con dei giochi gratis. I servizi in abbonamento che di solito propongono dei titoli gratuiti, infatti, in diversi casi aggiornano al primo dì del mese le loro disponibilità, ed è lo stesso anche per i Games With Gold di casa Xbox.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, probabilmente perché appena atterrato da Plutone, si tratta del corrispondente di casa Xbox del servizio PlayStation Plus: pagando una quota mensile i giocatori possono accedere all’online dei titoli su piattaforme Xbox, oltre che a sconti specifici e a una selezione di videogiochi mensili.

I giochi mensili erano stati presentati qualche giorno fa, come riferito dal nostro Valentino nella notizia dedicata che trovate qui, e oggi che è 1 novembre avete la possibilità di mettere le mani sui primi.

I Games with Gold di novembre 2021

Nello specifico, potete riscattare da oggi fino al 30 novembre il delizioso Moving Out: se conoscete Overcooked!, sappiate che la filosofia è simile ma stavolta, anziché dietro ai fornelli, dovete collaborare tra mille follie per eseguire dei traslochi. Vi abbiamo riferito tutto sul gioco nella nostra recensione, se volete saperne di più.

Per gli amanti del retrogaming su Xbox 360 (compatibile con Xbox One e ovviamente Xbox Series X|S), invece, il nome è quello di Rocket Knight, che potete riscattare da oggi e fino al prossimo 15 novembre.

Normalmente venduto a $14,99, questo gioco è un platform 2.5D uscito originariamente nel 2010, sviluppato da Climax Studios ed edito da Konami. Accolto all’epoca con valutazioni discrete, è pronto a concedersi una seconda giovinezza sulle vostre piattaforme Xbox.

Nella giornata di oggi è previsto anche il debutto dei nuovi giochi per gli utenti di Amazon Prime, dove si sprecano i grandi nomi – tra cui Rise of the Tomb Raider e l’ottimo Control.

Se state perdendo l’orientamento e vi sembra che un po’ tutto vi stiano regalando videogiochi (spoiler: no), per ritrovare la bussola c’è il nostro pratico articolo che fa il punto su tutti i servizi e non che vi permettono di riscattare giochi gratis su PC e console.