Xbox Game Pass, disponibili da oggi 3 nuovi giochi gratis al day one

Da oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno accedere a 3 nuovi giochi gratis inediti: si tratta infatti di aggiunte arrivate proprio in occasione del loro day one e, di conseguenza, particolarmente interessanti per i fan.

La line-up di settembre per il servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) si rinforza così con altre 3 grandi perle, che saranno ufficialmente disponibili per il download a partire dalle prossime ore.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, i nuovi titoli in omaggio non sono infatti ancora scaricabili su console e PC, ma saranno ufficialmente sbloccati a breve: saranno dunque i prossimi regali in arrivo dopo una grande ex esclusiva PS5.

Tra poche ore potrete dunque scaricare ufficialmente SpiderHeck, Beacon Pines e Slime Rancher 2: sono dunque prodotti molto diversi tra di loro e in grado di offrire esperienze di gameplay uniche.

SpiderHeck è un frenetico brawler in cui vedrete ragni affrontarsi con spade laser, lanciarazzi e granate in scenari caotici: potrete sia affrontare diverse ondate di nemici in giocatore singolo oppure divertirvi con i vostri amici in multigiocatore locale.

Beacon Pines è invece un’avventura carina e inquietante allo stesso tempo, ambientata all’interno di un misterioso libro: in questo titolo interpreteremo sia il ruolo di lettori che quello dello stesso protagonista. Se siete curiosi di scoprirne di più, potete consultare la nostra recensione dedicata.

Infine, ma non per importanza, Slime Rancher 2 è l’atteso sequel del titolo che ha accolto oltre 10 milioni di fan in tutto il mondo: continuerete il vostro viaggio in Rainbow Island in questo coloratissimo mix tra avventura e simulazione di vita in prima persona.

Microsoft non ha ancora comunicato ufficialmente l’orario in cui sarà possibile scaricare i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass, ma con molta probabilità potrete iniziare ad accedervi già dal tardo pomeriggio: vi consigliamo dunque di tenere d’occhio il catalogo per prepararvi al loro imminente debutto.

E se utilizzerete l’app disponibile su PC, potrete anche scoprire quanto tempo sarà necessario per completarli grazie a una nuova collaborazione con il celebre sito HowLongToBeat.

Cogliamo però l’occasione di ricordarvi che ben 12 giochi lasceranno il servizio alla fine del mese: il nostro consiglio è indubbiamente quello di controllare accuratamente la lista e provarli prima che sia troppo tardi.