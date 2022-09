12 giochi lasciano Xbox Game Pass a settembre

Durante l’appuntamento di Xbox al Tokyo Game Show non sono mancati gli annunci relativi ai nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, come vi abbiamo raccontato nel nostro recap completo.

Tuttavia, con i tanti giochi che sono in arrivo, ce ne sono altri che sono invece prossimi all’uscita dal catalogo. Nelle prossime settimane gli abbandoni dovrebbero essere dodici, come sottolineato da Pure Xbox, e includeranno anche alcuni nomi particolarmente amati, come l’horror Visage e Subnautica: Below Zero.

Da notare anche l’uscita dal catalogo di alcuni giochi Codemasters (che oggi fa parte di EA e quindi di EA Play, con cui Xbox ha un accordo proprio per Game Pass), come DiRT Really e DiRT 4, che diranno addio il prossimo 3 ottobre.

Di seguito potete trovare la lista completa dei giochi che usciranno da Game Pass (su Instant Gaming potete abbonarvi a prezzo scontato) da qui a fine settembre/inizio ottobre.

In uscita a breve da Xbox Game Pass

AI: The Somnium Files (PC, console)

(PC, console) Astria Ascending (PC, console)

(PC, console) Dandy Ace (PC, console)

(PC, console) Going Under (PC, console)

(PC, console) Lemnis Gate (PC, console)

(PC, console) Slime Rancher (PC, console)

(PC, console) Subnautca: Below Zero (PC, console)

(PC, console) The Procession to Calvary (PC, console)

(PC, console) Unsighted (PC, console)

(PC, console) Visage (PC, console)

(PC, console) DiRT Rally (console)

(console) DiRT 4 (console)

Anche Astria Ascending è in uscita dal catalogo

Vi ricordiamo che potete consultare la nostra guida a Xbox Game Pass per orientarvi all’interno del servizio, mentre qui trovate i dettagli sul catalogo di giochi disponibili.

A proposito del mondo Xbox, in queste ore il dirigente Phil Spencer ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sui futuri piani: Microsoft, conferma, non ha intenzione di alzare il prezzo delle sue console, perché ritiene che sarebbe ingeneroso nei confronti della crisi economica vissuta dai consumatori.

Nel frattempo, Spencer ha anche affermato che la porta rimane aperta per eventuali ulteriori acquisizioni, nonostante le verifiche che stanno venendo effettuate per poter dichiarare conclusa e portata a casa quella del gigante Activision Blizzard.