Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi gratis, ci sono due big disponibili ora!

Xbox Game Pass vi dà la possibilità di giocare a tantissimi titoli ad un prezzo irrisorio, e la lista dei titoli mensili aumenta a dismisura a volte, anche a sorpresa.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui vi potete iscrivere anche tramite Amazon, offre ogni mese una selezione di videogiochi di cui poter usufruire con l’abbonamento.

Anche ad aprile non sono mancate le aggiunte, con l’ormai classica infornata di giochi, tra cui alcuni titoli veramente importanti che impreziosiscono il catalogo.

Di recente, poi, Xbox Game Pass ha anche regalato ben tre giochi per il periodo di Pasqua, di cui uno di questi era un autentico capolavoro.

E, come se già i giochi annunciati ad aprile non bastassero, Microsoft ha comunicato dei nuovi ingressi all’interno del catalogo.

Xbox Game Pass avrà altri giochi ad aprile, infatti, e alcuni di essi sono disponibili da adesso. Si tratta, tra l’altro, di due giochi veramente importanti.

Ecco i nuovi giochi che saranno disponibili da subito su Xbox Game Pass:

F1 2021 (Cloud) EA Play

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) EA Play

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox

Senza nulla togliere al carinissimo Turnip Boy, che vi consigliamo comunque di recuperare perché è divertentissimo, F1 2021 e Need For Speed Hot Pursuit Remastered sono due aggiunte di grande peso per gli appassionati di automobili.

Ma non sono gli unici giochi a riempire la già vasta lineup di aprile. Ecco gli altri:

7 Days to Die (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 26 aprile

Research and Destroy (Console e PC) – 26 aprile

Bugsnax (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 28 aprile

Unsouled (Console e PC) ID@Xbox – 28 aprile

Need For Speed arriva con un certo tempismo, perché proprio in questi giorni stanno uscendo tanti rumor sul prossimo capitolo.

Bugsnax, invece, è stato protagonista di un curioso colpo di scena. È infatti una esclusiva console PlayStation 5 che arriva anche su piattaforme Xbox (e pure Switch).

Ma non dimenticate che, come sempre, da Xbox Game Pass se ne vanno anche dei giochi con una certa regolarità: ecco quelli che vi dovete sbrigare a finire.