Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono le migliori saghe action

Xbox Store ha deciso anche questo martedì di rinnovare per tutti i suoi utenti l’appuntamento con le nuove offerte settimanali, per risparmiare grandi cifre sui migliori giochi disponibili sulla console di Microsoft.

Come di consueto non ci sarà solo l’opportunità di approfittare delle nuove Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per i fan iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (potete acquistare l’abbonamento su Amazon) e Live Gold, ma approfittare di tante imperdibili offerte fino al 90% disponibili per tutti i giocatori.

Le nuove offerte della settimana sono dedicate in particolar modo alle migliori saghe action disponibili, tra le quali spiccano senza dubbio i giochi realizzati da Capcom: ad esempio, potrete recuperare la saga principale di Devil May Cry con sconti fino al 70%.

Se volete recuperare tutta la saga di Dante, vi consigliamo in particolar modo di tenere d’occhio Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle e Devil May Cry 5 Special Edition, entrambi disponibili con il 50% di sconto e che vi permetteranno di accedere a 5 grandi giochi a un prezzo conveniente.

Restando in tema di franchise ideati da Capcom, non possiamo che segnalarvi anche le imperdibili offerte dedicate al franchise di Resident Evil, con sconti fino al 75%: l’ultimo amatissimo capitolo, Resident Evil Village, potrà essere vostro anch’esso con una riduzione di prezzo del 50%.

Naturalmente c’è spazio anche per i grandi franchise realizzati da Ubisoft: le saghe di Assassin’s Creed e Far Cry, che comprendono anche gli ultimi amati capitoli, sono entrambe disponibili con sconti fino al 75%.

Nel caso siate invece interessati al miglior sconto disponibile, tra i giochi disponibili con un generosissimo 90% di sconto segnaliamo anche Zombie Army Trilogy, la trilogia di Rebellion che oggi potrà essere vostra a meno di 5 euro.

Se volete consultare voi stessi nel dettaglio tutti gli sconti disponibili, vi suggeriamo di dirigervi al seguente indirizzo: di seguito vi riepilogheremo invece quelle che riteniamo essere le migliori offerte settimanali di Xbox Store.

Devil May Cry 5 Special Edition

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle

Resident Evil Village

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition

Far Cry 6 Ultimate Edition

Zombie Army Trilogy

FIFA 22 Ultimate Edition

Final Fantasy XV Royal Edition

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Tales of Arise Ultimate Edition

Tekken 7 Definitive Edition

WWE 2K22 Deluxe Edition

Ricordiamo anche che a partire da oggi sono disponibili due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass: a breve sarà disponibile anche un’esclusiva PS5 gratis nell’abbonamento.

Inoltre, il servizio sta per aggiornarsi con un’amata trilogia disponibile gratis fin dal day one: l’annuncio è arrivato direttamente dagli stessi sviluppatori.

Come se non bastasse, potrebbero arrivare presto novità molto importanti per i fan della console di casa Microsoft: Xbox ha infatti svelato di non aver ancora finito con le acquisizioni.