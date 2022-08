Xbox Game Pass, disponibili da oggi 4 giochi gratis: c’è un open world Ubisoft

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno approfittare a partire da oggi di tanti nuovi omaggi: il catalogo sta infatti per essere aggiornato con 4 giochi gratis inediti, 3 dei quali saranno disponibili già a partire dal day-one.

Si tratta dunque di una giornata molto importante per tutti i fan iscritti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon): nelle prossime ore potrete approfittare di tanti nuovi regali su console e PC, tra i quali c’è anche un open world di casa Ubisoft.

Stiamo naturalmente parlando di Immortals Fenyx Rising, indubbiamente uno dei principali punti di forza del nuovo aggiornamento del catalogo: in questo divertente titolo affronterete una missione per salvare gli dei della Grecia, esplorando un affascinante mondo mitologico.

I nuovi giochi gratis odierni non sono ancora attualmente disponibili per il download, con l’unica eccezione di Commandos 3 HD Remaster, l’edizione rinnovata di un grande strategico in tempo reale. In ogni caso, ricordiamo che saranno gli ultimi omaggi previsti per il mese di agosto.

Di seguito vi riepilogheremo la lista completa di giochi gratis che potrete scaricare nelle prossime ore dalle app ufficiali di Xbox Game Pass, insieme alle rispettive piattaforme disponibili:

Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Immortality (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Tinykin (Console e PC)

Tra i titoli più interessanti da tenere d’occhio segnaliamo anche Immortality, il nuovo horror realizzato dall’autore di uno dei Silent Hill più amati e disponibile esclusivamente sulle console next-gen di casa Microsoft, oltre che su Cloud e PC.

Tutti i giochi proposti gratis da oggi con Xbox Game Pass saranno dunque disponibili fin dal day one, naturalmente con l’unica eccezione di Immortals Fenyx Rising: significa che il download dovrebbe essere ufficialmente sbloccato dal tardo pomeriggio. Tenete dunque d’occhio le vostre applicazioni per non lasciarvi sfuggire i nuovi omaggi.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sta per avvicinarsi anche il giorno in cui sarà necessario dire addio a 10 giochi gratis sul catalogo: ci sono anche alcune perle davvero imperdibili, tra le quali non possiamo non segnalarvi Hades.