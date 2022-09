Xbox Game Pass, tre big Activision Blizzard in arrivo gratis, e non solo

L’indagine da parte delle autorità britanniche sulla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe essere ampliata per alcuni «problemi di concorrenza».

Il mese scorso la Competition and Markets Authority (CMA) ha confermato di aver aperto un’indagine sull’operazione da 68,7 miliardi di dollari, la più grande mai realizzata dall’industria dei videogiochi, la quale avrebbe influito anche sul catalogo Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in forte sconto su Amazon).

Dopo aver raccolto il feedback di terze parti interessate all’accordo proposto, giovedì la CMA ha dichiarato ora di avere una serie di preoccupazioni in sospeso che devono essere affrontate (via VGC). Ciò vuol dire che ci sarà una sorta di ‘secondo giro’ di indagini relativamente all’acquisizione.

Nel mentre, Phil Spencer, boss di Xbox e Microsoft Gaming, ha rilasciato (via sito ufficiale) una lunga dichiarazione per ribadire le intenzioni della Casa di Redmond relativamente all’acquisizione di Activision Blizzard: la cosa più importante, però, è la conferma dell’arrivo di tre big assoluti su Game Pass.

Stiamo parlando di Call of Duty, Overwatch e Diablo, previsti prossimamente su Xbox Game Pass, con gli altri giochi del publisher.

Spencer ha inoltre tenuto a sottolineare la visione inclusiva di Microsoft avvenuta subito dopo l’acquisizione di Activision Blizzard (il cosiddetto Gaming For Everyone), proprio in risposta anche all’allargamento dell’indagine da parte di FTC e dei vari organi competenti.

«Intendiamo rendere la libreria di giochi più apprezzati di Activision Blizzard, inclusi Overwatch, Diablo e Call of Duty, su Game Pass in modo tale da far crescere le community di videogiocatori», ha spiegato Spencer.

E ancora, «così facendo speriamo di vedere una crescita costante di Game Pass, estendendo il suo bacino anche a smartphone e qualsiasi altro dispositivo connesso [chiaro riferimento al cloud gaming, n.d.R.]».

Considerando che in queste ore è stato il turno anche dei giochi gratis di Games With Gold, c’è da dire che le novità in casa Microsoft non mancano di certo.

Ma non solo: vi ricordiamo anche che a partire da ieri potrete scaricare 4 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, tra i quali anche un divertente open world Ubisoft.