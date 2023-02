Xbox Game Pass dirà addio a 6 giochi gratis a febbraio

Microsofr ha da poco rivelato i primi giochi gratis che arriveranno a febbraio il catalogo Xbox Game Pass, sebbene durante il mese in corso sarà anche il tempo dei saluti.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricco di giochi gratuiti per tutti i giocatori, sebbene di tanto in tanto alcuni titoli si vedono costretti ad abbandonarci.

Quindi, dopo che da poche ore sono stati resi noti i primi sei titoli che invaderanno il catalogo durante il mese attualmente in corso, altri sei ci saluteranno a breve.

Come riportato anche da GameSpot, infatti, Microsoft ha confermato la prima ondata di giochi che lasceranno Xbox Game Pass a febbraio.

Sono ben sei i giochi che lasceranno il servizio il 15 febbraio prossimo: tra questi CrossfireX, un’esclusiva per console Xbox che verrà chiusa definitivamente nel maggio 2023.

Tra gli altri titoli che lasceranno Game Pass troviamo il gioco di strategia Besiege, oltre a Infernax, Recompile, Skul: The Hero Slayer e The Last Kids on Earth.

Poco sotto, trovate la lista completa dei giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass mercoledì 15 febbraio 2023.

Besiege – console, cloud, PC

CrossfireX – console, cloud

Infernax – console, cloud, PC

Recompile – cloud, console, PC

Skul: The Hero Slayer – cloud, console, PC

The Last Kids on Earth – cloud, console, PC

Parlando di notizie decisamente più positive, grazie ad alcuni precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, un anno che promette grandi cose.

Ma non solo: un gioco davvero notevole sarebbe pronto per il lancio a marzo 2023 su Xbox Game Pass, accompagnato da una serie di contenuti inediti.

Per concludere, il publisher EA ha da poco annunciato un nuovo big sportivo in arrivo gratuitamente sulla sua piattaforma EA Play e, quindi, anche sul catalogo di Xbox Game Pass Ultimate.