Xbox Game Pass, tutti i giochi gratis già confermati per il 2023

Xbox Game Pass è a suo modo sempre al centro dei discorsi videoludici. Il servizio in abbonamento di casa Microsoft permette di pagare una quota mensile fissa per accedere a una libreria di videogame on demand a proprio piacimento, che include anche le uscite del day-one di terze parti e degli Xbox Game Studios. Per questo, molti possessori delle piattaforme Xbox ormai preferiscono avere l’abbonamento sempre attivo, anziché acquistare singolarmente i videogiochi per la loro console.

Il servizio è finito sotto i riflettori anche perché, secondo un report, Sony lo avrebbe in qualche modo sminuito – salvo dire l’opposto, secondo quanto emerge, davanti alla FTC, che sta lavorando per bloccare l’acquisizione di Activision Blizzard.

Considerando, insomma, che Game Pass è il fiore all’occhiello della proposta di Microsoft, cosa attende gli abbonati per il 2023?

Abbiamo rimesso insieme quello che sappiamo già per stilare la lista dei giochi in arrivo su Game Pass per il prossimo anno che sono già confermati (thanks, TrueAchievements).

Starfield è uno dei debutti più attesi del 2023 su Game Pass

Xbox Game Pass: i giochi già confermati per il 2023

Persona 4 Golden (gennaio)

Persona 4 Portable (gennaio)

Monster Hunter Rise (gennaio)

Inkulinati (gennaio)

Roboquest (gennaio)

Age of Empires II: Definitive Edition (gennaio)

Atomic Heart (febbraio)

Wo-Long Fallen Dynasty (marzo)

Way of the Woods (marzo)

Amnesia: The Bunker (marzo)

Thirsty Suitors

Maquette

Solar Ash

The Big Con

Hot Wheels Unleashed GOTY Edition

Minecraft Legends

Starfield

Redfall

The Last Case of Benedict Fox

Infinite Guitars

Party Animal

Spirittea

Forza Motorsport

Planet of Lana

Lightyear Frontiers

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Humankind

Turnip Boy Robs a Bank

Guilty Gear Strive

Homstead Arcana

Lies of P

Dungeon 4

Railway Empire 3

Little Witch in The Woods

Replaced

Ereban: Shadow Legacy

Ravenlok

Cocoon

ARK II

Flintlock: The Siege of Dawn

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

The Texas Chainsaw Massacre

Potrebbero arrivare nel 2023:

Flock

Goldeneye 007

Hollow Knights: Silksong

Fable

Avowed

Everilwd

Senua’s Saga: Hellblade II

Bushiden

Marauders

Cassette Beasts

Routine

Stalker 2

Ara: History Untold

Slime Rancher 2

Age of Mythology Retold

La lista, come potete vedere, è già abbastanza ricca: vedremo come evolverà via via con il passare dei mesi, nell’attesa di scoprire se molti dei giochi dalla data di lancio ignota – come Hellblade II o Avowed – potrebbero effettivamente trovare casa a loro volta nel 2023, e quindi debuttare al loro day-one anche su Game Pass.

Per tutti i dettagli su come funziona il servizio in abbonamento, ricordate che c’è sempre la nostra guida. Se invece avete deciso di abbonarvi, potete farlo attraverso questo link a Instant Gaming.