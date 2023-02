Xbox Game Pass, annunciato un nuovo big gratis in arrivo (ed è vicino)

Electronic Arts ha appena annunciato un nuovo big sportivo in arrivo gratuitamente sulla sua piattaforma EA Play e, di conseguenza, anche su Xbox Game Pass Ultimate: si tratta di Madden NFL 23, l’ultima edizione del simulatore di football americano.

Ricordiamo infatti che il servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) include proprio un ampio catalogo di giochi in continuo aggiornamento pubblicato da Electronic Arts, ai quali si aggiungerà proprio questo nuovo atteso titolo sportivo.

L’annuncio è arrivato direttamente dal publisher sui propri account social, in cui viene svelato che sarà disponibile gratuitamente proprio a partire da domani giovedì 9 febbraio.

Non sarà naturalmente necessario alcun acquisto aggiuntivo per accedere al vostro nuovo omaggio gratuito, ma sarà necessario assicurarvi di essere iscritti al piano Ultimate e non a uno di quelli base per console e PC.

Anche Madden NFL 23 si unisce al catalogo di EA Play e Game Pass.

Il tempismo non è sicuramente casuale: da questo lunedì sarà infatti trasmesso il Super Bowl, la finale di football americano attesa da milioni di telespettatori. Un evento così importante per i fan di questo sporto — e per tutti gli Stati Uniti — da aver perfino spinto la serie di The Last of Us a trasmettere in anticipo il suo quinto episodio.

EA Play members, huddle up. #Madden23 is coming Thursday to The Play List! pic.twitter.com/rgo9KZUZzz — EA Play (@EAPlay) February 7, 2023

I fan potranno dunque divertirsi nuovamente con le proprie squadre preferite, in attesa di scoprire chi sarà il vincitore della National Football League nelle prossime ore.

Ricordiamo che Madden NFL 23 sarà disponibile gratuitamente non solo nella versione per Xbox Series X|S, ma anche per quelle rilasciate su Xbox One e PC, mentre al momento non è stato ancora confermato se la versione cloud sarà disponibile fin dal lancio.

In ogni caso, si tratta di un nuovo appuntamento imperdibile per la giornata di domani, in attesa di scoprire quali saranno tutte le altre novità in arrivo sul servizio in abbonamento: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori informazioni al riguardo.

