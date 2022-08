Xbox Game Pass, un big gratis sarebbe pronto a dirci addio a fine agosto

Xbox Game Pass potrebbe aver già anticipato l’addio di una produzione molto importante dal proprio catalogo di giochi gratis: sembra infatti che alcuni utenti abbiano già ricevuto una curiosa notifica direttamente dall’app mobile, che avrebbe annunciato la novità in anticipo.

Alcuni utenti iscritti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) hanno condiviso nelle ultime ore un curioso screenshot dai propri smartphone, che comunica l’addio del titolo più richiesto dai fan di basket in tutto il mondo.

Stiamo naturalmente parlando di NBA 2K22, l’ultimo capitolo della celebre simulazione sportiva di Take-Two: se la notizia fosse confermata, si tratterebbe dunque di un addio di peso per i fan dello sport.

Considerando che già c’è chi teme l’addio di uno dei giochi gratis più amati di sempre, anche se occorre ricordare che non è stato ancora confermato ufficialmente dai diretti interessati, la fine di agosto potrebbe rivelarsi decisamente problematica per gli utenti abbonati.

Come riportato da Game Rant, alcuni fan hanno infatti segnalato di aver ricevuto una notifica dalla propria app del servizio in abbonamento, per avvisarli dell’imminente addio di NBA 2K22 dal 31 agosto.

La dicitura segnala infatti come la produzione sportiva stia per «tornare in panchina», ma che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno approfittare di uno sconto del 20% per poter continuare a giocare per sempre con l’ultima simulazione di basket.

Ricordiamo che l’annuncio non è stato ancora confermato ufficialmente da Microsoft per ulteriori vie ufficiali, ma la notizia non sembrerebbe particolarmente sorprendente: pochi giorni dopo la sua rimozione arriverà infatti NBA 2K23, anche se non sarà disponibile gratuitamente al day-one.

In ogni caso, nelle prossime ore la casa di Redmond dovrebbe annunciare ufficialmente quali saranno tutti i nuovi giochi gratis e gli addii del mese di agosto: come vi sempre, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che avete ancora pochissime ore a disposizione per poter provare 5 giochi gratis, che a breve lasceranno definitivamente il servizio in abbonamento.

Le sorprese negative non sono però terminate qui: Electronic Arts ha infatti annunciato che nelle prossime settimane rimuoverà ben 10 giochi gratis da Xbox Game Pass.