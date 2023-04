Xbox Game Pass conquista il mondo e celebra con 2 mesi gratis in regalo

Xbox Game Pass è sempre più diffuso e, con il lancio di PC Game Pass in altri 40 Paesi nel mondo, Microsoft ha deciso di regalare 2 mesi gratis di abbonamento.

L’abbonamento dei giochi gratis di Microsoft, che come sempre potete trovare su Amazon, diventa sempre più capillare nella sua distribuzione.

Il tutto mentre aumentano anche i giochi gratis ovviamente, che anche ad aprile abbondano decisamente stando ai nuovi annunci.

E nello stesso momento in cui possiamo dare già uno sguardo ai primi giochi gratis di maggio, PC Game Pass continua a dominare il mondo.

PC Game Pass, ovvero la versione di Xbox Game Pass dedicata però unicamente agli utenti PC, ha debuttato in altri 40 Paesi nel mondo.

Per festeggiare, riporta VGC, la casa di Redmond ha deciso di regalare due mesi di abbonamento. Come avrete intuito, forse, si tratta di un regalo solo per gli utenti di questi Paesi.

Dopo una fase di preview a febbraio per alcuni utenti, questi ultimi che hanno partecipato hanno ricevuto un codice per poter riscattare due mesi gratis di PC Game Pass.

Precisamente, gli utenti in questi Paesi del mondo:

Albania

Algeria

Bahrain

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Costa Rica

Croatia

Cyprus

Ecuador

Egypt

El Salvador

Estonia

Georgia

Guatemala

Honduras

Iceland

Kuwait

Latvia

Libya

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malta

Moldova

Montenegro

Morocco

Nicaragua

North Macedonia

Oman

Panama

Paraguay

Peru

Qatar

Romania

Serbia

Slovenia

Tunisia

Ukraine

Uruguay

I nuovi membri riceveranno anche “un’offerta speciale di benvenuto” per i primi tre mesi per un periodo di tempo limitato, ha affermato Microsoft.

PC Game Pass e il suo catalogo che potete consultare a questo indirizzo, diventa quindi diffusissimo nel mondo e disponibile per un numero sempre maggiore di videogiocatori.

Per tutti i fan di Xbox, invece, pare proprio che il prossimo Showcase sia un evento da tenere in considerazione assolutamente.