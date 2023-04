Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di aprile 2023

Xbox Game Pass ha finalmente svelato i primi giochi gratuiti che approderanno sul catalogo durante il mese di aprile di quest’anno.

Tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) potranno presto mettere mano a 5 nuovi titoli, di cui uno disponibile dalla giornata di oggi, 4 aprile.

La notizia arriva a ridosso della conferma che un titolo first party abbandonerà il catalogo per problemi di licenza tra appena una manciata di giorni, sebbene sia destinato a tornare prima o poi.

La conferma dei nuovi giochi in arrivo gratuitamente per tutti gli abbonati a Game Pass è stata pubblicata solo pochi minuti fa sul sito ufficiale di Xbox.

I giochi previsti durante la prima metà del mese in corso sono Loop Hero, disponibile da oggi, seguito da Iron Brigade in dirittura d’arrivo il 6 aprile.

Seguono il big Bethesda Ghostwire Tokyo, atteso per il 12 aprile, a cui farà seguito il gioco sportivo NHL 23 il 13 del mese e, infine, il sempreverde Minecraft Legends previsto per il 18 aprile.

Poco sotto, la lista completa della prima ondata di giochi previsti su Xbox Game Pass ad aprile 2023.

Loop Hero (Console e PC) – 4 aprile

Iron Brigade (Cloud e Console) – 6 aprile

Ghostwire Tokyo (Cloud, Console, e PC) – 12 aprile

NHL 23 (Console) EA Play – 13 aprile

Minecraft Legends (Cloud, Console, e PC) – 18 aprile

Ovviamente, nelle prossime settimane verrà rivelata anche la seconda tranche di giochi gratis che invaderanno il catalogo Xbox Game Pass durante il mese attualmente in corso. Restate quindi in zona per saperne di più.

Nel mentre, Xbox Store ha da poco rinnovato come ogni martedì l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali per gli utenti delle console di casa Microsoft. Li avete visti?

Ma non solo: nelle scorse ore vi abbiamo riportato una notizia davvero molto particolare, ossia che Microsoft sembra stia già attivamente lavorando alla prossima generazione di console.