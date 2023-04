Il prossimo Xbox Game Showcase potrebbe essere ciò che i fan aspettano

Sebbene l’E3 2023 sia stato ufficialmente cancellato, sembra proprio che che Xbox, con Microsoft e Bethesda, abbiano ancora diverse carte da mostrare.

Le novità in arrivo anche su Xbox Game Pass saranno infatti presentate in uno showcase a tema previsto nei prossimi mesi.

Difatti, lo sapevamo fin dall’annuncio dell’evento a tema Starfield di qualche giorno fa che Xbox terrà una sua conferenza negli stessi giorni, cosa che lascia presagire buone nuove in dirittura d’arrivo.

«Siamo impazienti di avere il nostro Xbox Game Showcase l’11 giugno e più avanti diffonderemo ulteriori dettagli», ha spiegato la casa di Redmond. Ora, però, sono arrivate altre informazioni sull’evento.

Come riportato anche da Game Rant, alcune informazioni sull’Xbox Game Showcase di quest’estate sembrano essere trapelate in anticipo, incluso il fatto che l’evento sarà piuttosto lungo.

Con giochi come Redfall, Forza Motorsport e Starfield al seguito, Microsoft ha tutte le carte in regola per attirare una folla di appassionati, e le fonti affermano che ci sono molti contenuti in programma per lo show.

Secondo il leaker WalkingCat, infatti, l’Xbox Games Showcase di quest’estate avrà due ore di contenuti in totale, più o meno.

Xbox Games Showcase & Starfield Direct = June 11, 2023, 10:00 AM – 12:00 AM (Pacific Time) — WalkingCat (@_h0x0d_) April 10, 2023

Con una durata del genere, è probabile che molti dei titoli di punta di Xbox avranno il loro momento di gloria. Vale la pena sottolineare che le informazioni di WalkingCat sono state successivamente ritwittate da Tom Warren di The Verge, ragion per cui il tutto guadagna maggiore veridicità.

Inoltre, Warren ha aggiunto che secondo lui lo show principale durerà un’ora e mezza in totale, mentre i restanti trenta minuti saranno probabilmente dedicati specificamente a Starfield.

so the Xbox Games Showcase and Starfield Direct is going to be around 2 hours total. Probably 90 mins for main show and 30 mins for Starfield https://t.co/AhDZBECNrW — Tom Warren (@tomwarren) April 10, 2023

Riassumendo, quindi, l’Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct dureranno circa 2 ore in totale, probabilmente 90 minuti per lo show principale e 30 minuti per il nuovo titolo Bethesda.

Per concludere, se volete sapere tutto ciò che è stato rivelato sul titolo Bethesda nel corso dei mesi, potete sempre recuperare il nostro ricco recap, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.