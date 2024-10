Game Pass vi offre gratis da oggi il gioco perfetto per festeggiare Halloween

Il catalogo di Game Pass ha pensato a un'ultima sorpresa gratuita per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento, giusto in tempo per celebrare la festa di Halloween.

Oggi è infatti il 31 ottobre e non può esserci niente di meglio che passare una giornata in compagnia di zombie, come vuole la tradizione.

L'ultimo gioco gratis del mese è infatti Dead Island 2, il sorprendente sequel ambientato in una Los Angeles presa d'assalto dai non-morti: dovremo difenderci a suon di armi improvvisate in questo nuovo divertente action-RPG in prima persona.

La produzione di Dambuster Studios e Deep Silver era già stata resa disponibile su console e cloud con il catalogo di Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), ma da oggi sarà possibile scaricarlo gratuitamente anche su PC senza costi aggiuntivi.

La versione per computer non era infatti stata ancora resa disponibile sul catalogo, per motivi che ad oggi ignoriamo, ma adesso sarà finalmente possibile mettervi alla prova con questa divertente avventura.

Il nostro Gianluca Arena ha premiato Dead Island 2 con un 8/10 nella recensione dedicata, raccontandovi che «pur senza riscrivere nuove pagine della storia degli action rpg in prima persona, lo zombie game di Dambuster Studios si rivela spassoso, longevo, con solo una manciata di meccaniche da interiorizzare e tanto divertimento per quanti lo faranno».

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la versione PC di Dead Island 2 non risulta purtroppo ancora disponibile sul catalogo, ma dovrebbe essere sbloccata ufficialmente nel corso del tardo pomeriggio: tenete dunque d'occhio le vostre applicazioni per passare una serata insieme ai non-morti.

In attesa di scoprire tutte le novità che ci attendono a novembre, Xbox Game Pass ha già confermato il primo gioco gratis al day-one di novembre, anche se nello stesso giorno ci sarà una tripletta niente male.

Uno dei piatti forti del mese di ottobre è stato sicuramente l'arrivo al day-one di Call of Duty Black Ops 6: una conferma che l'acquisizione di Activision Blizzard sta già dando frutti.