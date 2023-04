Xbox Game Pass, confermato il nuovo gioco gratis al day-one di maggio 2023

In attesa che vengano ufficialmente rilasciati tutti i giochi gratis previsti per il mese di aprile, nelle scorse ore è stato ufficialmente confermato un nuovo titolo in arrivo su Xbox Game Pass direttamente al day-one per il prossimo mese.

Significa che questo è a tutti gli effetti il quarto gioco gratis confermato per il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) per il mese di maggio, in arrivo verso la fine del nuovo mese.

Come riportato da Game Rant, Kalypso Media ha infatti confermato l’arrivo di Railway Empire 2 per il 25 maggio 2023: il sequel del popolare gestionale di ferrovie sarà disponibile anche sul catalogo di Xbox Game Pass fin dal giorno di lancio, anticipando dunque l’annuncio di Microsoft nelle prossime settimane.

Ricordiamo che prima di Railway Empire 2 era già stato confermato l’arrivo a maggio di Redfall — ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima — oltre che di Fuga Melodies of Steel 2 e Amnesia The Bunker.

Di seguito vi riepilogheremo dunque la lista completa con tutti i giochi gratis di Xbox Game Pass attualmente confermati a maggio con le rispettive date ufficiali, in attesa di eventuali novità o ulteriori comunicati ufficiali:

Xbox Game Pass: tutti i giochi gratis confermati a maggio 2023

Redfall | 2 maggio

| 2 maggio Fuga: Melodies of Steel 2 | 11 maggio

| 11 maggio Amnesia: The Bunker | 16 maggio

| 16 maggio Railway Empire 2 | 25 maggio

Sicuramente Railway Empire 2 rappresenta un titolo “di nicchia” rispetto a molte altre produzioni disponibili sul servizio in abbonamento, ma la sua inclusione gratuita al day-one potrebbe comunque riuscire ad attirare molti curiosi, dato che non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo.

Ovviamente vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori annunci ufficiali legati alle aggiunte sul celebre servizio in abbonamento: in attesa di scoprirne di più, non possiamo che consigliarvi di appuntare queste date sul vostro calendario personale.

Nel frattempo, proprio questa mattina è arrivata una brutta doccia fredda per tutti gli utenti abbonati e non solo: l’esclusiva Quantum Break è stata infatti ufficialmente rimossa da Game Pass e da tutti gli store. Fortunatamente, Microsoft e Remedy hanno già chiarito che si tratterà solo di una soluzione temporanea, ma per il momento non potrete più acquistarlo.

Non possiamo dunque che cogliere l’occasione per ricordarvi che tra una settimana altri 7 giochi gratuiti lasceranno il servizio in abbonamento, pur rimanendo comunque acquistabili: tra questi vi segnaliamo Life is Strange True Colors, anche se consigliamo di dare comunque un’occhiata all’intero catalogo.