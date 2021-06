Xbox Store, sconti fino all’85%: giochi a partire da 1 euro e 50 centesimi

Xbox Store ha appena svelato, come ogni martedì, le nuove Promozioni Gold della settimana che permetteranno di risparmiare su molti titoli disponibili sul catalogo di Xbox Series X|S e Xbox One.

I Deals With Gold sono offerte riservate esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate: si tratta infatti di uno dei tanti bonus a cui gli iscritti possono accedere.

Una delle feature esclusive riservate agli abbonati Ultimate è sicuramente Xbox Cloud Gaming, che da poco è diventato davvero next-gen grazie a Xbox Series X.

La scorsa settimana gli utenti hanno potuto risparmiare su molte delle saghe più belle di Ubisoft, veri protagonisti delle ultime offerte di Xbox Store.

I Deals With Gold che sono iniziati oggi presentano invece sconti fino all’85% su molti giochi presenti sul catalogo, tra i quali sono disponibili anche titoli dal costo davvero irrisorio.

Il più economico di questi è sicuramente Manual Samuel, una divertente avventura side scroller in 2D che potrà essere vostra a meno di 1 euro e 50 centesimi, grazie allo sconto dell’85% sul prezzo finale.

Sono però presenti anche titoli di spessore, tra i quali segnaliamo GTA V, il capolavoro Rockstar Games che potrà essere vostro con lo sconto del 60% sul bundle che include la carta prepagata Whale shark, dal valore di 3.500.000$ spendibili su GTA Online.

Non possiamo inoltre dimenticarci dell’offerta dedicata a The Sims 4, l’ultimo capitolo della popolare serie di Electronic Arts, acquistabile da oggi a soli 5.99€ grazie all’esclusivo sconto dell’85%.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra selezione delle attuali offerte disponibili questa settimana su Xbox Store:

Se volete consultare voi stessi la lista completa delle nuove Promozioni Gold attualmente disponibili, potete semplicemente cliccare qui e scorrere tra le varie offerte.

Vi ricordiamo che i nuovi sconti termineranno martedì 6 luglio, per poi venire sostituiti da nuove imperdibili promozioni.

Curiosamente, è da un anno che gli utenti PC non riescono ad usufruire di uno dei titoli disponibili su Game Pass: c’è un bug che non è infatti mai stato risolto dagli sviluppatori.

In ogni caso, gli utenti Xbox potrebbero riuscire a gioire molto presto: secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo tra il leggendario creatore Hideo Kojima e Microsoft sarebbe vicino alla chiusura.

Anche i fan di Pokémon stanno sfruttando un particolare servizio di Microsoft, creando bellissimi controller Xbox ispirati alle creature della serie.

Se volete entrare nella next-gen di Microsoft, siete ancora in tempo per acquistare la nuova Xbox Series S, disponibile in offerta su Amazon Italia.