Xbox Game Pass, bloccato trucco per avere abbonamenti a basso prezzo

In seguito all’introduzione di EA Play su Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft aveva offerto la possibilità agli abbonati al servizio di Electronic Arts di poter convertire i propri codici, ottenendo iscrizioni a basso prezzo.

Sfruttando questo trucco, l’iscrizione di un anno a EA Play poteva dunque essere convertita in un abbonamento di quattro mesi a Xbox Game Pass Ultimate, che normalmente costerebbero il doppio della cifra spesa: adesso Microsoft ha però deciso di limitare questa feature, impedendo agli utenti di risparmiare.

L’abbonamento di Microsoft è una delle caratteristiche più apprezzate di Xbox grazie ad un immenso catalogo, anche grazie ad EA Play: nei prossimi giorni, sarà aggiornato con altri 15 giochi.

Il primo di questi, SnowRunner, è inoltre già disponibile e potrete giocarci fin da subito senza ulteriori costi aggiuntivi.

Microsoft ha bloccato un trucco per risparmiare sugli abbonamenti Game Pass Ultimate sfruttando EA Play.

Secondo quanto riportato da Twisted Voxel, Microsoft consentirà ancora di convertire codici EA Play in abbonamenti a Xbox Game Pass Ultimate, ma adesso avranno un valore corrispondente a quello effettivo.

Significa che adesso un abbonamento annuale di EA Play potrà essere convertito in soli due mesi di Xbox Game Pass Ultimate, contro i 4 mesi resi disponibili precedentemente.

Di conseguenza, è stato a tutti gli effetti bloccato un trucco che alcuni utenti avevano adoperato per poter ottenere abbonamenti a prezzi dimezzati.

La notizia è stata confermata da Xbox, tramite un aggiornamento sulla propria pagina di supporto, che vi riportiamo testualmente:

«Un mese di riproduzione EA estenderà di 10 giorni un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e un codice EA di un anno per l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate di 2 mesi».

Una modifica inevitabile, visti i piani per lasciare EA Play all’interno di Game Pass Ultimate per molto tempo, ma che comunque deluderà più di un utente alla ricerca di un metodo per risparmiare.

In compenso, un’imperdibile offerta valida solo per i nuovi iscritti permetterà di ottenere ben 3 mesi di abbonamento a solo 1 euro.

Nel frattempo, è già stato annunciato uno dei giochi gratis disponibili per il prossimo mese: un RPG di una famosa saga sarà disponibile fin dal day one.

Dobbiamo però avvertire gli utenti che un big sta per abbandonare il servizio in abbonamento: suggeriamo dunque ai nostri utenti di recuperarlo il prima possibile.